Blindado militar volvió a patrullar tras avería en su primer día y el episodio desató críticas de la oposición

El vehículo blindado militar Cóndor incorporado por el Ministerio del Interior para reforzar los patrullajes en las zonas de mayor complejidad de Montevideo sufrió de desperfectos técnicos en su primer día de patrullaje, pero, según informó la cartera, el domingo en la tarde fue reparado.

Los informantes añadieron que la unidad ya retomó sus recorridos en el barrio Marconi, uno de los puntos incluidos en el nuevo despliegue de seguridad.

"Ante reiteradas consultas y versiones de prensa la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía Nacional informa que el vehículo Cóndor, incorporado el viernes a esa Unidad, se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo", comunicó la cartera oficialmente.

El inconveniente se produjo a menos de 24 horas de que el blindado comenzara a ser utilizado en tareas de apoyo a la Policía. De acuerdo con información manejada por fuentes vinculadas al operativo, el vehículo presentó desperfectos que obligaron a retirarlo temporalmente del servicio para realizar una revisión técnica.

Entre las fallas figuraron la rotura de mangueras del sistema de aire, pérdidas de valvulina, olor a gasoil en el habitáculo y problemas en el funcionamiento del freno de mano, informó Montevideo Portal. Como consecuencia de este último desperfecto, cuando el blindado permanecía detenido debía ser asegurado con tacos en las ruedas.

Blindados inician patrullaje. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Desde la Dirección General de Operaciones Especiales se indicó que la unidad fue sometida a ajustes técnicos y posteriormente reparada con apoyo del Ejército Nacional, quedando nuevamente en condiciones de patrullar.

El incidente ocurrió apenas un día después de que finalizara el curso de capacitación para los primeros policías habilitados a operar este tipo de vehículos. Durante tres semanas, 19 efectivos recibieron instrucción en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 15 del Ejército Nacional.

Vehículo blindado modelo Cóndor. Foto: Ministerio del Interior.

"Ni Cantinflas" o "país bananero", las críticas políticas de la oposición

La noticia sobre rotura del Cóndor generó una inmediata reacción crítica de dirigentes de la oposición. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva sostuvo en la red social X: "Así gobiernan. Son un libreto de murga no divertido. Cantinflas no lo haría nunca mejor. País roto".

Así gobiernan. Son un libreto de murga no divertido . Cantinflas no lo haría nunca mejor.

País roto 😞 https://t.co/Yt5pXuUJPB — Sebastian Da Silva (@camboue) July 26, 2026

También desde el Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi afirmó que Uruguay es "cada vez más un país bananero", mientras que el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, resumió su reacción con un escueto "Cerrá y vamos".

Desde el Partido Colorado, Gabriel Gurméndez ironizó sobre la discusión previa respecto a quién debía conducir los blindados y comentó: "Bueno... por lo menos se les acaba la interna sobre si los militares los manejan...".

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, recordó que la incorporación de los vehículos estuvo precedida por varias semanas de anuncios y cambios. "Al final mandan una sola unidad y encima se les rompe el primer día. Parece un chiste si no fuera muy grave", expresó, al tiempo que advirtió que "mientras tanto, la delincuencia avanza".

La incorporación de blindados militares a las tareas de patrullaje policial generó controversias y dudas. La cartera dirigida por el ministro Carlos Negro defendió la decisión y este viernes salió a la calle el primero de los vehículos destinados a tal fin.