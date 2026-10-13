Condenan a un hombre por matar a otro e incendiar su casa tras una disputa por un terreno familiar

La Justicia condenó a 17 años de penitenciaría a un hombre por el homicidio de otro y el incendio de su vivienda, en un ataque ocurrido en diciembre de 2024 en Toledo Chico. El crimen se enmarcó en una disputa por la propiedad del terreno, que había pertenecido al abuelo del ahora condenado. El hijo de la víctima recibió disparos y sufrió quemaduras, pero logró sobrevivir.

Según la sentencia, a la que accedió El País, la jueza Laura Sunhary consideró al acusado como responsable de un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado. Como informó El País días atrás, la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno había solicitado inicialmente una pena de 24 años de penitenciaría, pero luego redujo su pedido a 17 años tras valorar como "confesión parcial" la declaración del acusado, que identificó a un segundo participante del ataque.

Sunhary desestimó la versión que el condenado dio sobre lo ocurrido y rechazó considerar su declaración como una confesión. Durante el juicio, el hombre admitió que había ido a la vivienda la madrugada del crimen, pero negó haber disparado contra las víctimas o provocado el incendio.

Según su relato, ambos habían ido "para conversar" con quien luego sería la víctima por el uso que se estaba dando a la vivienda, que antes había pertenecido a su abuelo. El acusado sostuvo que allí funcionaba una boca de drogas y que quería resolver la situación dialogando.

Aseguró que cuando llegaron a la vivienda la víctima salió con un cuchillo, por lo que su acompañante reaccionó disparando. También aseguró que esa persona atacó posteriormente al hijo de la víctima e incendió la casa, mientras él "intentaba impedirlo".

Pero la jueza consideró que ese relato no estaba respaldado por pruebas. Destacó que quien tenía un conflicto previo con la familia por la propiedad era el ahora condenado y no su acompañante, al que había conocido unos días antes, según declaró.

También señaló que el acusado no pudo explicar por qué el adolescente sobreviviente lo había identificado como uno de los autores de los disparos.

El ataque y las lesiones del sobreviviente

El homicidio ocurrió en la madrugada del 28 de diciembre de 2024, cuando el ahora condenado y otro hombre llegaron a la vivienda ubicada en Camino Osiris Rodríguez y Camino Vecinal, en Toledo Chico.

Según la versión que dio por probada la jueza, ambos dispararon contra la víctima, un hombre de 42 años, provocándole la muerte en el lugar. Luego atacaron a su hijo de 17 años y prendieron fuego a la vivienda.

El joven recibió tres disparos, en la mandíbula, el cuello y el tórax, además de quemaduras que afectaron al 18% de su cuerpo. El informe concluyó que las heridas pusieron en riesgo su vida.

La jueza también valoró la pericia de Bomberos, que determinó que el incendio había sido intencional, así como los registros de cámaras que permitieron reconstruir los movimientos de los atacantes.

Distintos testigos de la causa señalaron que el día anterior el condenado había amenazado a la víctima para que abandonara la vivienda, diciendo que pertenecía a su familia.

Para la jueza, la intención de matar quedó acreditada por las armas utilizadas, la cantidad de disparos efectuados y las lesiones provocadas.

La sentencia concluyó que el condenado actuó con "plena conciencia y voluntad de cometer los delitos". Su acompañante fue identificado durante el juicio, luego de que Fiscalía dijera que hasta entonces no contaba con elementos suficientes para avanzar hacia su formalización.