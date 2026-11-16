La fecha 15 del Clausura comienza el jueves con tres partidos simultáneos por la Anual y el viernes define el descenso
Luego de que Liverpool se consagrara campeón, se definió que Peñarol, Deportivo y Torque jueguena a la misma hora mientras que el tercer equipo que pierda la categoría se resolverá al siguente día.
Luego de que Liverpool se consagrara campeón del Torneo Clausura tras vencer a Danubio este domingo con una heroica remontada con un hombre menos y de visitante en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, la definición de la Tabla Anual y el Descenso quedarán definidas entre este jueves 19 y el viernes 20 con partidos simultaneo. El primer día Peñarol enfrentará a Cerro Largo a las 16:30 del jueves, así como se medirán Boston River y Deportivo Maldonado en Florida y Progreso vs. Montevideo City Torque.
El viernes, también desde las 16:30, se miden Liverpool vs. Wanderers, Cerro vs. Nacional y Racing vs. Central Español, para saber quién se unirá a Progreso y Danubio en la pérdida de la categoría. Antes, el Bohemio tiene un partido pendiente, ya que es eñ único que aún no completó la fecha 14 y jugará este lunes desde las 20:00 en el Parque Viera.
El lunes 23 de noviembre se disputarán los últimos dos partidos restantes del Clausura. Juventud de Las Piedras enfrentará a Defensor Sporting a las 16:30 mientras que Albion recibirá a Danubio desde las 19:30.
Cabe recordar que ni el sábado ni el domingo se disputarán partidos por las elecciones del BPS, a realizarse el 22 de noviembre, ya que, como informó al ministerio del Interior no habrá presencia policial para garantizar la seguridad de los cotejos.
El equipo de Jorge Fossatti está en la semifinal, donde debe jugar frente al campeón del Apertura, Racing, por un lugar en las finales contra el ganador de la Tabla Anual.
Así se juega la última fecha del Torneo Clausura
Jueves 19/11
Boston River vs. Deportivo Maldonado
16:30
Campeones Olímpicos de Florida
Progreso vs. Montevideo City Torque
16:30
Paladino
Peñarol vs. Cerro Largo
16:30
Campeón del Siglo
Viernes 20/11
Liverpool vs. Wanderers
16:30
Parque Viera
Cerro vs. Nacional
16:30
Tróccoli
Racing vs. Central Español
16:30
Parque Roberto
Lunes 23/11
Juventud vs. Defensor Sporting
16:30
Parque Artigas
Albion vs. Danubio
19:30
Franzini
Así está la tabla Anual a falta de una fecha del Clausura
¿Encontraste un error?