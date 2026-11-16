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    El País Ovación Fútbol

    La fecha 15 del Clausura comienza el jueves con tres partidos simultáneos por la Anual y el viernes define el descenso

    Luego de que Liverpool se consagrara campeón, se definió que Peñarol, Deportivo y Torque jueguena a la misma hora mientras que el tercer equipo que pierda la categoría se resolverá al siguente día.

    El País
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    16/11/2026, 08:30
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    Matías Arezo con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo.
    Matías Arezo con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo.
    Foto: Leonardo Mainé.

    Luego de que Liverpool se consagrara campeón del Torneo Clausura tras vencer a Danubio este domingo con una heroica remontada con un hombre menos y de visitante en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, la definición de la Tabla Anual y el Descenso quedarán definidas entre este jueves 19 y el viernes 20 con partidos simultaneo. El primer día Peñarol enfrentará a Cerro Largo a las 16:30 del jueves, así como se medirán Boston River y Deportivo Maldonado en Florida y Progreso vs. Montevideo City Torque.

    El viernes, también desde las 16:30, se miden Liverpool vs. Wanderers, Cerro vs. Nacional y Racing vs. Central Español, para saber quién se unirá a Progreso y Danubio en la pérdida de la categoría. Antes, el Bohemio tiene un partido pendiente, ya que es eñ único que aún no completó la fecha 14 y jugará este lunes desde las 20:00 en el Parque Viera.

    El lunes 23 de noviembre se disputarán los últimos dos partidos restantes del Clausura. Juventud de Las Piedras enfrentará a Defensor Sporting a las 16:30 mientras que Albion recibirá a Danubio desde las 19:30.

    Cabe recordar que ni el sábado ni el domingo se disputarán partidos por las elecciones del BPS, a realizarse el 22 de noviembre, ya que, como informó al ministerio del Interior no habrá presencia policial para garantizar la seguridad de los cotejos.

    El equipo de Jorge Fossatti está en la semifinal, donde debe jugar frente al campeón del Apertura, Racing, por un lugar en las finales contra el ganador de la Tabla Anual.

    Así se juega la última fecha del Torneo Clausura

    Deportivo Maldonado vs Boston River
    Leonard Costa y Hernan Menosse, arbitro sacando tarjeta roja a futbolista de Boston River, expulsion de Leonard Costa - Boston River vs Deportivo Maldonado, 2-1, Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024 en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20240217, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais
    Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

    Jueves 19/11

    Boston River vs. Deportivo Maldonado
    16:30
    Campeones Olímpicos de Florida

    Progreso vs. Montevideo City Torque
    16:30
    Paladino

    Peñarol vs. Cerro Largo
    16:30
    Campeón del Siglo

    Viernes 20/11

    Liverpool vs. Wanderers
    16:30
    Parque Viera

    Cerro vs. Nacional
    16:30
    Tróccoli

    Racing vs. Central Español
    16:30
    Parque Roberto

    Lunes 23/11

    Juventud vs. Defensor Sporting
    16:30
    Parque Artigas

    Albion vs. Danubio
    19:30
    Franzini

    Así está la tabla Anual a falta de una fecha del Clausura

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