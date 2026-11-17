La última fecha del Torneo Clausura 2026 promete una definición apasionante tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia. Cerro Largo, Wanderers, Cerro y Central Español son los cuatro equipos que todavía tienen posibilidades de ocupar el tercer puesto de descenso a la Segunda División Profesional, aunque algunos llegan con un panorama más favorable que otros.

La victoria 2-1 de Wanderers frente a Juventud de Las Piedras terminó de configurar un escenario que tendrá cuatro partidos determinantes, distribuidos entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre.

La definición comenzará el jueves a las 16:30, cuando Cerro Largo visite a Peñarol en el Campeón del Siglo. El carbonero necesita ganar para asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, mientras que los arachanes buscarán los tres puntos que les permitan confirmar su permanencia en Primera División.

Los otros tres encuentros se disputarán el viernes, también desde las 16:30. Wanderers enfrentará a Liverpool en el estadio Luis Franzini, Cerro recibirá a Nacional en el Luis Tróccoli y Central Español jugará contra Racing en el Parque Roberto.

La particularidad es que Cerro Largo conocerá su resultado un día antes que sus rivales directos y, si pierde ante Peñarol, podría terminar descendiendo el viernes dependiendo de lo que suceda en los otros encuentros.

¿Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso?

Central Español es el que llega con mayor tranquilidad, ya que le alcanza con sumar un punto frente a Racing para asegurar su permanencia. Incluso perdiendo, necesita una combinación muy específica de resultados para quedar involucrado en un desempate, tiene que ganar o empatar Cerro Largo y ganar Cerro y Wanderers.

Cerro Largo, por su parte, depende de sí mismo: si derrota a Peñarol, continuará en Primera División. En caso de empatar no baja directo, en el peor de los casos jugaría un desempate, esto ocurre si ganan Wanderers y Cerro. Si el arachán pierde y ganan Cerro y Wanderers, desciende Cerro Largo.

Elías de León celebra su gol en el partido entre Cerro Largo y Progreso. Foto: @CerroLargoFc.

La situación de Wanderers y Cerro es diferente. Ambos saben que sumar más puntos que el otro en esta última jornada resultará determinante para mantenerse en la máxima categoría. La ecuación es clara, es un mano a mano directo entre Bohemios y Villeros, el que sume más se salva y manda a su rival al descenso.

En cambio, si Wanderers y Cerro suman la misma cantidad de puntos en la última fecha, terminarán igualados en el último puesto de descenso y deberán disputar un desempate para definir cuál continúa en Primera.

¿Cómo se juega el desempate por la permanencia?

El reglamento de la AUF establece que, cuando dos equipos terminan igualados en una posición de descenso, deben disputar dos partidos en régimen de local y visitante, con definición por puntos.

El equipo que tenga mejor promedio de diferencia de goles durante el período correspondiente será local en el segundo encuentro.

Si después de los dos partidos persiste la igualdad en puntos, se disputará un tercer encuentro en cancha neutral, cuyo escenario será determinado por la Mesa Ejecutiva de la Liga Profesional de Primera División.

En caso de que ese tercer partido termine empatado después de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 minutos. Si tampoco se rompe la igualdad, la permanencia se definirá mediante una tanda de penales.

Gonzalo Freitas festeja su gol para Montevideo Wanderers ante Juventud por el Torneo Clausura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

¿Cómo puede darse un cuádruple empate por el descenso?

Uno de los escenarios más particulares de esta definición es la posibilidad de que los cuatro equipos terminen igualados en el promedio del descenso.

Para que esto suceda, deben registrarse los siguientes resultados:

- Cerro Largo: empatar frente a Peñarol.

- Wanderers: ganarle a Liverpool.

- Cerro: derrotar a Nacional.

- Central Español: perder contra Racing.

Si se concreta esta combinación, los cuatro clubes finalizarán igualados en el promedio y entrará en juego el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sin embargo, esto no significa que los cuatro equipos deban disputar partidos para definir la permanencia.

Emiliano Rodríguez celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro y Peñarol en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

¿Qué dice el reglamento y cómo se resuelve un empate entre cuatro equipos?

El reglamento establece que, cuando tres o más equipos terminan igualados en el promedio y existe un solo descenso por definir, deben ordenarse de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 62 del Reglamento General.

En este caso, se utiliza el promedio de diferencia de goles correspondiente al período considerado para la tabla del descenso.

Para calcularlo, se divide la diferencia entre goles a favor y en contra por la cantidad de partidos disputados durante ese período.

Aquí aparece una diferencia importante: Central Español divide su diferencia de goles entre 37 partidos, mientras que Cerro Largo, Wanderers y Cerro lo hacen entre 74, debido a que el conjunto Palermitano disputa su primera temporada en Primera División después del ascenso.

Con las diferencias de goles actuales, este es el promedio de goles antes de disputarse la fecha 15 :

- Cerro Largo -0,109

- Wanderers -0,315

- Central Español -0,333

- Cerro -0,438

Franco Muñoz celebra un gol en Central Español. Foto: Copa AUF Uruguay

Por lo tanto, si se produjera el cuádruple empate, habría que calcular el promedio de diferencia de goles actualizado de cada institución para establecer el orden definitivo.

Los dos equipos con mejor promedio de diferencia de goles asegurarán automáticamente su permanencia, mientras que los dos peor ubicados deberán disputar un desempate para determinar cuál desciende.

De esta manera, la última fecha no necesariamente determinará de forma definitiva al tercer descendido del Campeonato Uruguayo 2026. Dependiendo de los resultados, la lucha por permanecer en Primera División podría extenderse a una serie de hasta tres partidos.