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    El País Ovación Fútbol

    Central Español vs. Boston River en vivo por el Clausura: el Palermitano debe ganar para alejarse del descenso

    El conjunto que dirige técnicamente Antonio Pacheco viene de conseguir una gran victoria 2-1 frente a Cerro y espera seguir por ese camino con el fin de evitar bajar a la B.

    El País
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    14/11/2026, 09:23
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    Franco Muñoz celebra un gol en Central Español
    Franco Muñoz celebra un gol en Central Español.
    Foto: Copa AUF Uruguay

    Central Español recibe a Boston River, desde la hora 10:00, en el Parque Palermo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El elenco que conduce técnicamente Antonio Pacheco precisa sumar de a tres puntos para alejarse aún más del descenso.

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    El conjunto Palermitano viene de conseguir una gran victoria 2-1 frente a Cerro y espera seguir por ese camino con el fin de evitar bajar a la Segundo División Profesional. El Sastre, por su parte, viene de perder a manos de Montevideo City Torque por 2-1.

    Central Español vs. Boston River

    Hora: 10:00
    Estadio: Parque Palermo
    Árbitro: Andrés Matonte
    Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández
    Cuarto: Juan Cianni
    VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez

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