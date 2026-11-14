Central Español vs. Boston River en vivo por el Clausura: el Palermitano debe ganar para alejarse del descenso

Central Español recibe a Boston River, desde la hora 10:00, en el Parque Palermo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El elenco que conduce técnicamente Antonio Pacheco precisa sumar de a tres puntos para alejarse aún más del descenso.

El conjunto Palermitano viene de conseguir una gran victoria 2-1 frente a Cerro y espera seguir por ese camino con el fin de evitar bajar a la Segundo División Profesional. El Sastre, por su parte, viene de perder a manos de Montevideo City Torque por 2-1.

Central Español vs. Boston River

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Leodán González, Yimmy Álvarez