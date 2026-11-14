En la Boca mando yo: Uruguay volvió a ganarle a Argentina con una "nueva" figura y una doble victoria para Forlán

Por lo que era el clima previo en las afueras de una calurosa jornada en La Boca, se esperaba un comienzo distinto del clásico del Río de la Plata. Al menos en el primer tiempo, el dominio fue de la selección de Argentina y, de no ser por Cristopher Fiermarín, la selección de Uruguay se hubiese ido al descanso abajo en el marcador.

Fue el arquero, al que Forlán le dio la confianza por encima de Mele -que venía siendo el primero cuando no estaba Rochet- el que mantuvo el partido en los primeros 45’. Cuando el local tuvo la pelota y varias chances, el golero del Bucaramanga tapó disparos peligrosos de Álvarez, Fernández y Medina.

Cristopher Fiermarin en La Bombonera, Argentina vs. Uruguay. Foto: AFP

En la primera parte, la Celeste sufrió más de lo que pudo jugar, perdía la pelota muy rápido y casi que no llegaba a pisar el área rival. Varios jugadores se mostraron molestos por decisiones de sus compañeros. Canobbio -ingresó en lugar de Valverde- no podía jugar por su sector mientras que Piquerez estaba entretenido marcando a Nico Paz, el que casi todos marcaron durante la previa como el sucesor de Messi. Giorgian debía bajar a buscar la pelota y Núñez le marcó la cancha a los defensas pero sin poder cerrar jugadas en la ofensiva.

El complemento comenzó de la misma manera hasta que a los dos minutos y, justamente de la única manera que la Celeste estaba cerca de herir: con la pelota quieta. Tras un tiro libre desde la izquierda de Giorgian De Arrascaeta, llegó el primero. Lisandro Martínez despejó de cabeza, pero al medio, y la pelota dio en la espalda de Leonardo Balerdi para meterse mansita en el arco de Gerónimo Rulli: 1-0. A partir de ahí, la Celeste creció en confianza y fue en busca del segundo, que no tardó en caer.

Seis minutos después, con la misma fórmula impulsada por el 10, Maxi Araújo amplió la ventaja: 2-0. Forlán, más seguro con el resultado, movió el banco: ingresó Valverde por Canobbio -el planteo inverso que se esperaba en la previa- y salió Piquerez dejándole su lugar a Cáceres que fue a la zaga, moviéndose Olivera a su puesto natural, el lateral izquierdo.

De ahí en más, Uruguay se movía en conjunto y en menos metros de cancha, Balerdi la pasaba mal con Darwin y el local extrañaba al Cuti Romero en la defensa.

Pero Argentina tomó de nuevo la posesión. Fiermarín volvió a sacarle la chance a Paz e inmediatamente La Bombonera se encendió para romper sus gargantas y bancar a sus jugadores. Antes Almada y Martínez no habían tenido efectividad hasta que Álvarez definió dentro del área tras gran jugada de Prestiani por izquierda.

Agustín Canobbio y Diego Forlán en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: EFE/AFP

En el cierre la tensión aumentó y el partido perdió todo tinte de amistoso. El local se fue con todo arriba buscando el empate pero Uruguay aguantó y repitió el triunfo en La Bombonera, como aquel 16 de noviembre del 2023. Demostró que en La Boca manda la Celeste y Diego Forlán sumó una victoria que vale doble en su continuidad como entrenador de Uruguay.