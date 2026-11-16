Montevideo Wanderers y Juventud de Las Piedras se enfrentan este lunes (20:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Parque Viera, en el encuentro que cerrará la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Para el Bohemio será un partido determinante en su lucha por evitar el descenso.

Wanderers llega a este compromiso en una situación comprometida. La victoria de Cerro por 1-0 frente a Deportivo Maldonado, el sábado, amplió a tres puntos la diferencia entre ambos en la tabla del descenso. El equipo del Prado acumula 82 unidades en esa clasificación, contra las 85 del albiceleste, que es el primer equipo por arriba de la zona roja. Por lo tanto, el Bohemio necesita sumar de a tres para iguala la línea del Villero y llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

El Bohemio viene de empatar 1-1 frente a Peñarol en el Parque Saroldi, resultado que le permitió rescatar un punto ante uno de los protagonistas del campeonato, pero que no alcanzó para mejorar su situación en la tabla de promedios. Antes había caído 1-0 ante Progreso y perdido 3-0 contra Racing. La última victoria del equipo fue ante Cerro, en la novena fecha.

Del otro lado estará Juventud, que llega con un panorama más favorable y con ánimos elevados luego de haberse clasificado a semifinales de la Copa AUF Uruguay eliminando a Liverpool. En ese partido, el arquero Sebastián Sosa salió lesionado, Fabrizio Correa fue figura en los penales y podría ser titular esta noche. El equipo de Las Piedras suma 41 puntos en la Tabla Anual y ocupa el décimo puesto, mientras que en el Clausura tiene 18 unidades y está noveno.

El pedrense viene de caer 2-0 frente a Liverpool en el Parque Viera, un resultado que frenó su marcha después de una campaña en la que consiguió consolidarse lejos de la zona comprometida del descenso. Ahora tendrá la posibilidad de complicar todavía más a Wanderers y, al mismo tiempo, mejorar su posición en la acumulada.

Fabrizio Correa en el partido entre Juventud de Las Piedras y Liverpool por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal | El País

Wanderers vs. Juventud: alineaciones probables

Día: lunes 16 de noviembre.

Hora: 20:00.

Torneo: Clausura de la Liga AUF Uruguaya; fecha 14.

Wanderers. Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Gonzalo Freitas, Leandro Zazpe; José Alberti, Nicolás Queiroz; Renzo Sánchez, Luciano Cosentino, Facundo Labandeira.

DT: Mathías Corujo.

Juventud. Fabrizio Correa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Emmanuel Mas, Kevin Rolón; Rodrigo Chagas, Ramiro Peralta, Facundo Pérez; Gastón Pereiro, Bruno Larregui, Agustín Alaniz.

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Andrés Nievas y Matías Rodríguez

Cuarto: Marcelo García

VAR: Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso

Estadio: Parque Viera.