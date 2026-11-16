Uruguay vs. República Dominicana: día, hora y dónde ver el último partido del año para la selección de Forlán

La selección uruguaya enfrentará este martes a República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El partido, que iniciará a las 20:30 horas y se puede ver a través de DSports, DGo, Flow, cableoperadores y AUFTV, será el cierre de la actividad internacional hasta la próxima fecha FIFA, en marzo del año que viene.

Tras el triunfo 2-1 ante la selección argentina, donde la Celeste volvió a ganarle en Buenos Aires (la última vez había sido el 16 de noviembre de 2023 por la quinta fecha de las Eliminatorias), Diego Forlán tendrá un rival de menor tenor y parará una alineación con mayoría de suplentes ante el seleccionado dominicano, en lo que será el reencuentro del público con la selección tras haberlos despedido antes de irse al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Tres desafectados

Giorgian De Arrascaeta en Argentina vs. Uruguay Foto: Uruguay

Cabe recordar que para este partido ya fueron desafectados tres jugadores Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela. Esto se debió a los partidos importantes que se les avecinan en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño y sudamericano. De Arrascaeta y Varela se juegan la chance de poder ser campeones del Brasileirao con la camiseta del Flamengo. Tan solo quedan cuatro partidos del certamen más importante del fútbol brasileño y el Mengao lidera con 76 puntos, su escolta —el Palmeiras— tiene 73 unidades.

Piquerez retorna al Palmeiras que no solo pelea el Brasileirao, ya que también está en la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. La primera será la del certamen internacional frente a Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00, el sábado 28 de noviembre.

La lista de convocados de Uruguay

Diego Forlán en La Bombonera en Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo) - desafectado

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras) - desafectado

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) - desafectado

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)