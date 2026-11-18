Nacional le ofrecerá la renovación de contrato a Lucas Rodríguez, uno de los jugadores de mayor constancia a pesar de la irregular temporada que atraviesan. El volante de 33 años termina su vínculo a fines de diciembre, pero de acuerdo a lo que pudo saber Ovación tiene la intención de seguir.

A su vez, ya sabe que el club desea sentarse a negociar una vez que termine la temporada. La idea del tricolor es que sea uno de los miembros de la columna vertebral para 2027. El área deportiva que integran Flavio Perchman y Pablo Álvarez no comunicará ninguna decisión hasta que finalice el año, aunque hubo una excepción.

Lucas Rodríguez y el festejo tras su gol en el partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Luis Mejía, un puntal del equipo, que sufrió una lesión miotendinosa del tríceps sural, no llegó al 70% de los partidos jugados para extender de forma automática, pero el club lo hizo de todas formas por su trascendencia. Firmó hasta 2027.

Puertas adentro buscan convencer a Sebastián Coates de que permanezca otra temporada más. El capitán meditó el retiro a fines del 2025, pero decidió seguir. Por la vigencia que ha mostrado, lo quieren seguir teniendo en cancha, pero dependerá de una cuestión individual.

Uno de los pilares que seguirá es Maxi Gómez, que a fines de julio renovó hasta diciembre del 2027 y es la máxima figura. Otra pieza indiscutida en el once ha sido Francisco Calvo, quien tiene contrato hasta junio del 2028.

Dentro del rubro de revelaciones está Tiziano Correa, quien tiene vínculo hasta julio del 2027 con extensión hasta diciembre.

Por el contrario, en la nómina de jugadores que no rindieron acorde a la expectativa pero tienen contrato vigente están Agustín Rogel (hasta diciembre del 2028), Camilo Cándido (renovó hasta diciembre del 2027), Bruno Zuculini (junio del 2028), Santiago Silva (julio del 2027 con extensión hasta diciembre) y Rubén Botta (diciembre del 2027).

Dos jugadores que llegaron a préstamo con opción y otro caso a analizar por Nacional

La definición de Tomás Verón Lupi en el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Tomás Verón Lupi, quien lleva 1,907' disputados en 37 partidos oficiales a lo largo de la temporada, llegó cedido con opción hasta diciembre y no ha tenido rodaje al mando de Daniel Carreño, al igual que Alejandro Martínez, que tiene 327' jugados en siete encuentros y viene de sufrir un desgarro del que está a punto de recuperarse.

Nicolás "Ojito" Rodríguez, quien lleva 1,485' disputados en 24 partidos donde ocupó diferentes posiciones como el lateral izquierdo y derecho o el carril, también vence su contrato a fin de año y es un caso a resolver por parte de la gerencia deportiva.