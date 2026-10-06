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El País Ovación Fútbol

Carreño: "Con mi estilo, hoy Nacional estaría jugando mucho mejor, pero quiza fuera de todo y no voy a permitrlo"

El entrenador de Nacional fue muy sincero luego de la victoria frente a Montevideo City Torque donde su equipo cosechó la tercera al hilo en el Torneo Clausura.

El País
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06/10/2026, 03:20
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Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque.
Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque.
Foto: Ignacio Sánchez.

“No nos gusta usar la palabra final porque ahí se termina todo y para nosotros esto sigue andando, pero se notó de que estábamos jugando una final y ellos un partido de campeonato”, así definió Daniel Carreño lo que fue el partido de Nacional en el triunfo por 2-0 ante Montevideo City Torque.

Nacional 2-0 MC Torque por el Clausura: el Bolso logró un triunfazo para seguir prendido e ilusionarse

Desde lo táctico analizó la línea de tres y confesó que “estaba definida desde el viaje de vuelta en Cerro Largo. Podíamos quedar mano a mano atrás, pero teníamos que tomar ese riesgo, dependíamos de la semana que hicieran Coates y Rogel, respondieron bien, pero puse a Coates porque tenía que darle un respaldo a los jóvenes”.

Más allá de destacar lo hecho por Luciano González, Luciano Rodríguez o Tomás Viera, el entrenador subrayó: “Los veo trabajar muy bien, en un momento complicado de Nacional por la situación en la tabla y el poco margen que tenemos. Todo hace que los jugadores de experiencia lo puedan resolver mejor, pero los jóvenes piden cancha, no hay edad ni nacionalidad para jugar al fútbol, el que está bien juega y yo los veo bien”.

Con total sinceridad, Carreño afirmó que “puede haber sido el mejor partido que jugamos, pero siempre sueño con que el mejor partido sea el que viene. No pude llegar a Nacional e imponer mi impronta y mi estilo, mi sistema de juego, eso se hace a principio de año o teniendo más margen, si hubiera puesto mi estilo, hoy Nacional estaría jugando mucho mejor, pero quizá fuera de todo y yo no voy a permitir eso, ni ser tan egoísta sin importar el resultado”.

"Prefiero estar en esta situación donde no siempre se ve el mejor juego, pero con Nacional en la pelea", subrayó el técnico que aún así está invicto porque acumula siete victorias y tres empates entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.

A su vez, hizo que más de un periodista soltara una carcajada al momento de explicar cómo surge el segundo gol del Bolso, con gran triangulación entre Cándido, Boggio y Luciano González que asistió a Maximiliano Gómez: "Que salga en la cancha es mérito de los jugadores, no me metas ningún punto en esa que lo hicieron muy bien ellos".

Por último consultado sobre si Nacional está para ser candidato, sentenció: “Tenemos que pensar en Central Español, solamente en eso, los equipos que están arriba nuestro pueden flaquear, nosotros no”.

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