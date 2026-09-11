Matías Viña acordó su salida de River Plate y ya cerró su acuerdo para jugar con Cruzeiro hasta fin de año

Matías Viña llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo con River Plate tras no ser tenido en cuenta por el club argentino. El lateral uruguayo entrenaba en un container en el predio de Cantilo del Millonario junto a otros jugadores que habían sido marginados.

Viña, que estaba a préstamo desde el Flamengo, dejó el club argentino para llegar a un arreglo y así continuar su carrera en el Cruzeiro de Brasil. El jugador surgido de las divisiones formativas de Nacional fue cedido desde el Menago al elenco de Belo Horizonte hasta fin de año.

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De esta manera, el futbolista que participó del Mundial 2026 con la selección de Uruguay dejó el container en el predio de Cantilo en el que estaban varios futbolistas marginados por el club Millonario. Entre ellos se encontraba Germán Pezzella, quien rescindió con River Plate para luego firmar con Peñarol.

Llegaron a ser 11 los futbolistas relegados en ese sitio y desde el miércoles se encontró solo el uruguayo porque el lateral derecho Fabricio Busto le puso fin a su vínculo con River Plate.

Y aunque el DT ahora es Leonardo Ponzio, no se trata de una decisión del anterior o el actual entrenador de contar con él o no. Si bien la dirigencia consideraba que tenía un alto salario para ser un suplente, Viña también fue apartado por una cuestión contractual con Flamengo, equipo dueño de su ficha.

La mayoría de los jugadores marginados en River que tuvieron que entrenarse en el predio de Cantilo. Foto: Redes sociales.

El uruguayo llegó a River en enero de este año con un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra de 4.5 millones, si jugaba el 50% de los partidos del año. El Millonario no desea hacer esa compra por lo que no permite que sume los minutos que lo obliguen a ejecutar la cláusula.

Por esta razón es que quiere romper el préstamo con los brasileños pero Flamengo, con el que Viña posee contrato hasta 2028, se niega. Según el acuerdo, el Millonario es quien está pagando el salario del jugador hasta diciembre, el Mengao aceptará la devolución (y buscarle otro club) si esta condición se mantiene hasta fin de año.

La etapa en River Plate

Matías Viña en River Plate de Argentina. Foto: River Plate.

Disputó un total de 14 partidos con la camiseta del Millonario y sumó un total de 887 minutos, recibió seis amarillas y una roja. No consiguió marcar goles ni dio asistencias.

Según datos que brindó SofaScore, de esos encuentros que jugó el uruguayo de 28 años tuvo un promedio de 2.6 recuperaciones por partido, un quite por juego, 1.3 intercepciones por partido, 1.1 despejes por juego, 55% de duelos ganados y 75% de pases precisos.