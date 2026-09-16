Matías Viña apuntó contra Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo: "No están a la altura" de River Plate

El defensa de la selección de Uruguay, Matías Viña fue presentado este martes como nuevo jugador de Cruzeiro y, durante la conferencia de prensa, habló de su salida de River Plate, cuestionó el trato que recibió junto a otros futbolistas que fueron separados del plantel y apuntó contra la dirigencia del club argentino.

El defensor uruguayo llegó a Cruzeiro a préstamo hasta fin de año y, al ser consultado por su salida de River, explicó que el conflicto estuvo relacionado con su contrato.

“Quiero agradecer a la hinchada de River y al club, pero la discusión mía fue un tema de contrato. Siempre fui profesional, hasta jugué de golero, siempre que el equipo me precisó estuve a disposición. Creo que no comencé de la mejor manera pero mi etapa fue muy buena hacia el final y después me fui al Mundial”, comenzó diciendo.

Viña fue uno de los 15 futbolistas que la dirigencia de River separó del plantel y envió a entrenar al predio de Cantilo de forma diferenciada. Ese grupo fue conocido popularmente como el “grupo container”, en referencia al vestuario improvisado que utilizaban en ese lugar.

El uruguayo contó que ni el presidente Stefano Di Carlo ni el director deportivo Enzo Francescoli hablaron con él sobre esa situación y aseguró que también encontró “muchas trabas” para concretar su salida del club.

“Yo estaba dispuesto a rescindir contrato para volver a Brasil. Agradezco a Flamengo que siempre estuvo a disposición para que se resolviera esta situación que estaba viviendo allá, que fue muy mala. Pero River no aceptaba muchas cosas, no se ponía de acuerdo con Flamengo, no conseguía salir, tanto que se resolvió el último día del mercado”, explicó.

En ese sentido, Viña fue crítico con el manejo de la dirigencia y marcó una diferencia entre el club y quienes están al frente de la institución.

“River es un gran club, pero tiene gente que trabaja dentro, la dirigencia, que no está a la altura del nivel de institución que están manejando”, sostuvo.

El lateral señaló que hubiese comprendido una decisión deportiva o económica si River le hubiera comunicado que no tenía intención de comprar su ficha o que no alcanzaría el porcentaje de partidos necesario para activar la obligación de compra.

“Era solo decirme eso y yo iba a entender y tratar de buscar una solución para salir de buena forma y no quedarme dos meses como me trataron en una situación muy mala”, agregó.

Viña también se refirió a las condiciones en las que debió entrenarse durante el período en el que estuvo apartado del plantel. Según explicó, no tenía acceso a fisioterapia ni a las instalaciones habituales de entrenamiento, por lo que tuvo que recurrir a integrantes del cuerpo técnico de la selección uruguaya.

El defensor contó que le pidió al preparador físico y al fisioterapeuta de Uruguay que le prepararan una rutina para poder mantenerse en actividad desde su casa. “Ahí uno ve el profesionalismo. No hablo del club ni de la hinchada, hablo de la gente que es responsable de hacer las cosas”, afirmó.

“Yo respeto cada decisión, jamás dije nada y prefiero no hablar mucha cosa tampoco porque no quiero exponer al club, que es muy grande. En Uruguay no pasan muchos partidos de Brasil y, cuando era niño, los que miraba eran los del fútbol uruguayo y argentino”, expresó.

Finalmente, volvió a cuestionar el manejo de la dirigencia durante su último período en el club: “River es un club grande y no merece las cosas que están pasando y que está haciendo la directiva”.