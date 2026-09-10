La incómoda situación de Viña en River: el único apartado que sigue en el club y el tire y afloje con Flamengo

En julio River Plate apartó a 11 futbolistas, quienes comenzaron a entrenarse en un "container" en el predio de Cantilo, decisión que provocó mucho ruido, sobre todo porque muchos de ellos eran jugadores con apellidos de peso como Giuliano Galoppo, Germán Pezzella (hoy en Peñarol) o Fabricio Bustos. En este grupo también está Matías Viña, quien tras el Mundial 2026 con Uruguay no sería tenido en cuenta por Eduardo Coudet.

Con el pasar de los días, el equipo de Núñez rescindió algunos de lo vínculos y la cesión de otros logrando la salida de nueve de los 11. Aún quedaban dos hasta que este miércoles algunos medios argentinos informaron que el lateral derecho Bustos rescindirá su contrato con el Millonario, por lo que el único que continúa en esta situación es el lateral izquierdo uruguayo.

La mayoría de los jugadores marginados en River que tuvieron que entrenarse en el predio de Cantilo. Foto: Redes sociales.

Y aunque el DT ahora es Leonardo Ponzio, no se trata de una decisión del anterior o el actual entrenador de contar con él o no. Si bien la dirigencia consideraba que tenía un alto salario para ser un suplente, Viña también fue apartado por una cuestión contractual con Flamengo, equipo dueño de su ficha.

El uruguayo llegó a River en enero de este año con un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra de 4.5 millones, si jugaba el 50% de los partidos del año. El Millonario no desea hacer esa compra por lo que no permite que sume los minutos que lo obliguen a ejecutar la cláusula.

Por esta razón es que quiere romper el préstamo con los brasileños pero Flamengo, con el que Viña posee contrato hasta 2028, se niega. Según el acuerdo, el Millonario es quien está pagando el salario del jugador hasta diciembre, el Mengao aceptará la devolución (y buscarle otro club) si esta condición se mantiene hasta fin de año.

El lateral izquierdo, que se lesionó el pasado 18 de mayo jugando para el Millonario y llegó sin ritmo a la Copa del Mundo, participó en 14 encuentros (887') desde su arribo en enero, en calidad de préstamo desde Flamengo y hasta diciembre de 2026. Quien llegó bajo el mando de Marcelo Gallardo, no anotó goles ni dio asistencias y fue arquero en el final del partido ante Carabobo.

El equipo que comenzó el año con el Muñeco, siguió con Coudet y ahora intentar levantar de la mano de Ponzio disputó 34 partidos oficiales en el año, entre la liga argentina, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Caso por caso

Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Ventas y rescisiones



Germán Pezzella: Firmó contrato con Peñarol hasta 2027.



Firmó contrato con Peñarol hasta 2027. Paulo Díaz: Se fue a Atlanta United de la MLS.



Se fue a Atlanta United de la MLS. Maximiliano Meza: Rescindió y regresó a Independiente.



Rescindió y regresó a Independiente. Alexander Woiski: Quedó libre y se sumó al Deportivo Táchira de Venezuela.



Jugadores a préstamo