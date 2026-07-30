River Plate volvió a perder en un partido donde Mauro Arambarri fue titular, pero sufrió un esguince de tobillo

Tras comenzar el segundo semestre 2026 con la eliminación de la Copa Argentina al caer con Aldosivi e iniciar el Torneo Clausura con otra derrota frente a Barracas Central, River Plate volvió a perder y esta vez ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la segunda fecha del segundo torneo corto de la temporada.

El equipo del Chacho Coudet contó con Mauro Arambarri en el once inicial, siendo el debut como titular para el volante central, pero solo pudo jugar 45 minutos porque luego de sufrir un pisotón —que igual le permitió terminar de jugar la primera parte— salió en el entretiempo.

Al término del encuentro, el parte médico de River Plate informó que sufrió un esguince de tobillo provocado por esa situación involuntaria luego del despeje de un rival. Lo de Arambarri se suma a que Marcos Acuña también se retiró con una molestia muscular, mientras que Ángel Correa sufrió un traumatismo en el muslo de su pierna derecha.

Arambarri aguantó todo el primer tiempo con dolor en su tobillo, pero no salió a la segunda mitad: el uruguayo de River sufrió un pisotón en el inicio del partido y en su lugar ingresa Fausto Vera.



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En relación a los uruguayos, Giovanni González estuvo en el banco de suplentes de River Plate pero no pudo sumar minutos, mientras que en Enzo Martínez fue titular en la zaga de Gimnasia y disputó los 90 minutos al lado de dos jugadores con pasado en el fútbol uruguayo porque el lateral izquierdo fue Pedro Silva Torrejón —con pasado en Boston River— y su compañero de zaga fue Renzo Giampaoli que defendió a Defensor Sporting.

El único tanto del partido llegó cuando iban 80 minutos, obra de Alexis Steimbach que le ganó a la defensa del Millonario por arriba y estableció así el gol que valió tres puntos para el Lobo.

¡DELIRIO TOTAL EN EL BOSQUE! Steimbach saltó más alto que todos para marcar el 1-0 de Gimnasia contra River.



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La jornada contó además con la victoria de Barracas Central por 1-0 ante Aldosivi, el triunfo de Defensa y Justicia por 2-1 ante Riestra —con gol uruguayo de Juan Manuel Gutiérrez— y la victoria de Instituto por 2-1 ante Platense.

La continuidad será este jueves con los encuentros entre Talleres yVélez Sarsfield, Independiente de Mendoza contra Huracán, Independiente ante Newells y Central Córdoba ante Atlético Tucumán. Quedaron aplazados los partidos de Boca, Tigre y Lanús por sus participaciones internacionales cuando les tocaba medirse con Estudiantes, Belgrano y Unión de Santa Fe, respectivamente.