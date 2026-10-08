Un club del ascenso comenzó las obras de un moderno estadio para poder volver a jugar de local en su barrio

Oriental prepara la vuelta a La Paz, con un moderno mini-estadio con el que pueda volver a jugar de local en su ciudad, mientras prepara un escenario más amplio en Tiscornia, que se encuentra a pocos kilómetros del Parque Oriental.

La idea del equipo paceño es inaugurarlo a principios del año que viene y ser locatario ahí, con la excepción de sí sube a la Liga AUF Uruguaya, por un tema de capacidad. La idea de mudar su localía al barrio lindero se debe al poco margen que tiene el club para extender sus tribunas.

La idea es ampliar la que da hacia el Arroyo Las Piedras, para que tenga capacidad para unas 1.000 personas y poner una cabecera visitante para 500 espectadores, sobre la calle José Batlle y Ordoñez.

Más allá de si el estadio lo podrá usar el primer equipo o no, Oriental recuperará la esencia del barrio, con el primer equipo practicando en su escenario y las formativas ejerciendo como locales en La Paz. Si la Intendencia de Canelones permite mover el muro que da a la calle Venus la idea es incluso poder hacer una tribuna en ese sector, aunque esto parece difícil.

La Sociedad Anónima Deportiva ya inició las obras, comenzó con movimiento de tierras, se hizo además una cantina y un salón. "Un acontecimiento que marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestra Institución", señala el club paceño a través de un comunicado.

Las obras en el Parque Oriental.

Además detalla que "este importante proyecto contempla la construcción de una nueva cancha de césped sintético, la instalación de una moderna red lumínica, tribunas y la incorporación de nuevos servicios e infraestructura".

"Estas obras representan mucho más que una mejora de nuestras instalaciones: constituyen un paso fundamental para el desarrollo y crecimiento de Oriental, generando mejores condiciones para nuestros jugadores, socios, familias y toda la comunidad paceña", continuó detallando el club.

Además expresa que uno de los "mayores anhelos" del club: "Recuperar nuestra casa y reencontrarnos con nuestra gente".