Lazzarino calentó las elecciones de Peñarol: "No acompañamos modelos obsoletos que han fracasado durante el siglo"

Carlos Lazzarino es empresario, académico especializado en gestión deportiva y fue dirigente del club en la época del Quniquenio, bajo la presidencia del contador José Pedro Damiani. Su compañero de fórmula para las elecciones de Peñarol es Ruben Pose y juntos encabezan la agrupación denominada "Espacio Aurinegro 135".

A dos meses del acto eleccionario, algunos candidatos hablan de alianzas y al candidato no le pareció bien que hablaron de su posible unión con el oficialismo de Ignacio Ruglio o con la corriente de Juan Pedro Damiani.

"Ante las mentiras y falsedades que circulan, reiteramos algo muy simple, Espacio Aurinegro 135 es independiente, libre y soberano. No apoyamos a nadie ni vamos con nadie. Que mantengamos una actitud respetuosa y no agresiva no nos convierte en aliados de ningún sector. Intentar asociarnos al Ruglismo, al Damianismo o a cualquier otra corriente es una operación política basada en falsedades", expresó en su cuenta de la red social X.

Y continuó: "Si quienes escriben estas cosas tuvieran un mínimo de honestidad intelectual, se darían cuenta de que el modelo de club, de gestión y de gobernanza que presentamos no tiene nada que ver con aquellos con quienes pretenden asociarnos. No acompañamos modelos obsoletos. Modelos que ya han fracasado durante todo este siglo".

"Nuestra posición también es clara: si los socios no nos eligen para conducir Peñarol, no iremos a negociar ni a ocupar cargos. No somos Ruglistas, ni Damianistas somos Peñarolenses. Mi respuesta a los que dicen que haremos acuerdos en la interna: pobres seres tomados por la política busquen a otro porque mis respuestas son intelectuales no como las de ustedes: de política perimida en todo este siglo de fracasos", cerró.