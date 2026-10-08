Aguirre repasó la sanidad de Peñarol: los jugadores que recupera, los lesionados y la situación de Leo Fernández

Peñarol se prepara para afrontar la recta final de la temporada con un panorama mucho más alentador en materia sanitaria. Después de un año marcado por las lesiones, Diego Aguirre comienza a recuperar futbolistas importantes y espera contar con un plantel prácticamente completo para encarar la definición del Campeonato Uruguayo.

El entrenador aurinegro habló este jueves en el programa Minuto 1 (Carve Deportiva), entre otros temas realizó un repaso detallado de la situación de varios futbolistas, confirmó quiénes estarán disponibles para enfrentar a Progreso el próximo fin de semana y explicó cómo evolucionan aquellos que todavía permanecen en sanidad.

"El plantel ha tenido muchos problemas durante el año. Hoy estamos recuperando a casi todos y estamos llegando fuertes para esta etapa final. Hay vueltas importantes y vamos a tener el plantel bastante completo para esta recta final", aseguró el técnico.

Uno por uno: la situación sanitaria de los jugadores de Peñarol

Luis Angulo: el extremo colombiano recibió el alta médica y ya trabaja a la par de sus compañeros. Aguirre confirmó que estará a disposición para el próximo compromiso frente a Progreso. "Le dieron el alta, está entrenando normal con el grupo y va a estar a la orden para Progreso", señaló.

Angulo no disputa un partido oficial desde el pasado 2 de setiembre, cuando enfrentó a Atenas por la Copa AUF Uruguay, por lo que su regreso representa una alternativa importante para el ataque aurinegro.

Eduardo Darias: otra de las novedades positivas para Peñarol es la recuperación de Eduardo Darias, quien está en condiciones de regresar a la actividad oficial después de casi un mes de ausencia.

"La vuelta de Eduardo Darias es una muy buena noticia", destacó Aguirre. El último encuentro que disputó el mediocampista fue el 13 de setiembre frente a Albion. Su recuperación le permitirá al entrenador volver a contar con una pieza importante en el mediocampo para la definición de la temporada.

El festejo de Leonel Jaime junto a Abel Hernández y Matías Arezo en el partido entre Cerro y Peñarol en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Abel Hernández: la situación del delantero había generado preocupación luego de sufrir un fuerte golpe en el hombro. Sin embargo, los estudios médicos descartaron una lesión de mayor gravedad y el futbolista ya se reintegró a los entrenamientos.

"Se temía algo peor en la lesión del hombro, pero fue un golpe nada más y ya va a estar disponible para este fin de semana. Entrenó con normalidad. Fue un golpe que le dolía mucho, se le hicieron exámenes y no tenía nada", explicó el entrenador. De esta manera, la Joya estará disponible para enfrentar a Progreso.

Nicolás "Indio" Fernández: el volante argentino había disputado los dos encuentros anteriores al partido frente a Racing, pero no sumó minutos contra el equipo de Sayago.

Aguirre aclaró que su ausencia en el once inicial respondió a una decisión técnica vinculada al desgaste físico que arrastraba el futbolista y no a una nueva lesión. "El Indio venía de jugar los dos partidos anteriores, estaba fatigado y contra Racing dijimos que, si era necesario, lo poníamos, pero no creímos necesario. Necesitábamos hacer cambios ofensivos y por eso no entró, pero está a la orden", manifestó.

Diego Laxalt: el lateral continúa avanzando en su puesta a punto física y podría volver a tener minutos oficiales este fin de semana. Según confirmó Aguirre, Laxalt lleva diez días entrenando con normalidad junto al resto del plantel y está en condiciones de ser tenido en cuenta para el encuentro ante Progreso.

Brandon Álvarez: el juvenil de 18 años atraviesa una situación particular debido a una pubalgia que lo ha acompañado durante prácticamente toda la temporada. "Ha arrastrado durante todo el año una pubalgia, propia del desarrollo del jugador con 18 años. Ha tenido idas y vueltas con eso, estuvo en sanidad prácticamente todo el año", explicó Aguirre.

Eduardo Darias al ataque con la pelota en el partido ente Cerro y Peñarol en el Tróccoli. Foto: Ignacio Sánchez.

El entrenador confirmó que actualmente se encuentra trabajando con normalidad, aunque reconoció que su recuperación ha tenido varios contratiempos. "Hoy se puede decir que está entrenando nuevamente en condiciones normales y esperamos que pueda estar, pero este proceso ya lo vivimos durante varias etapas en el año y el jugador siempre ha tenido una molestia", indicó.

Además, destacó las condiciones del juvenil y pidió paciencia con su evolución. "Es una lesión rebelde, que no es grave, que en algún momento se le va a ir. Es un jugador que nos encantaría tener a disposición, es una de las promesas que tiene el club. A sus 18 años hay que tenerle un poquito de paciencia, esperándolo para que pueda estar sumando con el equipo", agregó.

Germán Barbas: el juvenil continúa trabajando en su puesta a punto después de haber sido intervenido quirúrgicamente por una lesión de ligamentos cruzados. Aguirre explicó que el futbolista sufrió un contratiempo durante el proceso de rehabilitación y que trabaja para regresar a las canchas.

"Después de que fue operado por los ligamentos cruzados, tuvo un altibajo en la propia recuperación de esa lesión. Está trabajando para intentar volver", señaló. El técnico también lamentó especialmente las lesiones de rodilla que afectaron a futbolistas jóvenes del plantel.

"Es una de las promesas del club, es de las cosas duras que tuvimos que vivir, las lesiones de rodilla que tuvimos, y en los jóvenes es más duro", expresó.

Gonzalo Gelini: El futbolista continúa en recuperación por una lesión en un tendón y todavía no está en condiciones de volver a la actividad. "Tiene una lesión en el tendón y todavía tiene algunos días más. Por ahora no contamos con él", afirmó Aguirre. De esta manera, Gelini permanece al margen de las alternativas inmediatas del cuerpo técnico.

Leo Fernández haciendo el calentamiento con Peñarol previo al cruce ante Albion. Foto: Leonardo Mainé.

Leonardo Fernández: La situación del número 10 es una de las más delicadas del plantel aurinegro. El mediocampista continúa recuperándose de una operación de ligamentos cruzados realizada hace aproximadamente cinco o seis meses.

"Es una situación más compleja, porque fue una cirugía de ligamentos cruzados hace cinco o seis meses. Él está trabajando bien, todos los días está con un profe trabajando de forma individual, está evolucionando muy bien, pero no sé cuándo vuelve", reconoció Aguirre. El entrenador evitó establecer una fecha para su regreso, aunque dejó abierta la posibilidad de contar con él en los últimos encuentros de la temporada.

"Si va a estar para los partidos finales no lo sé. Arriesgarlo en una definición no es una decisión solo mía, es compartida con el jugador y el cuerpo médico, cómo esté entrenando en ese momento", explicó. Y agregó una frase que genera expectativa entre los hinchas aurinegros: "Tampoco está descartada la posibilidad de contar con él sobre fin de año".

Más allá de repasar la situación particular de cada futbolista, Aguirre también fue consultado sobre la cantidad de lesiones que sufrió Peñarol durante la temporada y las críticas que generó el tema.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal

El entrenador reconoció que se trata de una realidad que afectó al equipo, aunque aseguró que espera dejar atrás esos inconvenientes en la definición del campeonato. "No me molesta que se hable porque es una realidad, no es que están inventando algo. Son cosas que han pasado, que ya lo hemos hablado. Sí que el tema te aburre, pero tenemos que convivir con eso", manifestó.

"Esperemos que sea una anécdota y no nos impida llegar al objetivo de ser campeones, que es lo que queremos", agregó.

De esta manera, Peñarol afronta una semana con varias novedades positivas desde el punto de vista sanitario. Las recuperaciones de Angulo, Darias, Abel y Laxalt amplían las alternativas del cuerpo técnico para enfrentar a Progreso, mientras que la evolución de Leonardo Fernández continúa siendo una de las principales incógnitas de cara a la definición de la temporada.