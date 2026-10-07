Mathías de Armas dirigirá a Peñarol y Leodan González a Nacional: los jueces de la fecha 10 del Torneo Clausura

Desde este viernes comienza a jugarse la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y ya se dieron a conocer los árbitros para los ocho encuentros de esta etapa. Sobresalen los choques de Peñarol y Nacional.

El Carbonero viene de cosechar una victoria sobre la hora ante Racing gracias al gol en el minuto 89 de Matías Arezo, pero ahora tiene en claro que se le viene un rival que está urgido de puntos para soñar con zafar del descenso a la Segunda División Profesional como es Progreso.

El Mirasol, que aún no puede jugar en su escenario y tampoco con gente como local por la sanción que sufrió tras los incidentes en el clásico de la cuarta fecha del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, recibirá al Gaucho en el Estadio Centenario este sábado, desde la hora 18:30. El Colegio de Árbitros designó a Mathías de Armas para impartir justicia en ese juego.

Estará acompañado por los líneas Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. El cuarto será Elías Lorenzo, mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García y Javier Irazoqui.

Nacional, por su parte, atraviesa su mejor momento en el año: acumula una racha de cuatro victorias al hilo y una seguidilla de 10 juegos sin perder. Por esto se metió de lleno en la pelea por el Torneo Clausura y necesita sumar para crecer en las posiciones de la Tabla Anual.

El árbitro Leodán González en un partido de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez

El Bolso visita el Estadio Centenario este domingo para enfrentar a Central Español, a la hora 18:30, por la décima jornada del Torneo Clausura. El árbitro elegido para ese encuentro fue Leodan González junto a los asistentes Martín Soppi y Ernesto Hartwig. Federico Modernell quedó designado como cuarto árbitro y en el VAR fueron seleccionados Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Los detalles de la décima fecha del Torneo Clausura

Viernes 9 de octubre

Montevideo City Torque vs. Danubio

Hora: 17:00

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Horacio Ferreiro y Juan Álvarez

Cuarto: Anahí Fernández

VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Motta

Estadio: Estadio Charrúa

Deportivo Maldonado vs. Liverpool

Hora: 20:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Arman

Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre

Defensor Sporting vs. Cerro

Hora: 11:00

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad

Estadio: Estadio Franzini

Wanderers vs. Boston River

Hora: 15:00

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder

Cuarto: Eduardo Varela

VAR: Andrés Cunha y Federico Modernell

Estadio: Parque Viera

Peñarol vs. Progreso

Hora: 18:30

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

Estadio: Estadio Centenario

Domingo 11 de octubre

Juventud vs. Racing

Hora: 11:00

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muniz

Cuarto: Marcelo García

VAR: Christian Ferreyra y Marcelo Alonso

Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

Cerro Largo vs. Albion

Hora: 15:00

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Carlos Barreiro y Amador de Prado

Cuarto: Marcio Sierra

VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela

Estadio: Ubilla (Melo)

Central Español vs. Nacional

Hora: 18:30

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Martín Soppi y Ernesto Hartwig

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Estadio: Estadio Centenario