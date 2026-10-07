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El País Ovación Fútbol

Mathías de Armas dirigirá a Peñarol y Leodan González a Nacional: los jueces de la fecha 10 del Torneo Clausura

El Mirasol hará de local en el Centenario ante Progreso, comprometido con el descenso a la B, este sábado y el Bolso visitará el mítico escenario para enfrentar a Central Español el domingo.

El País
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07/10/2026, 20:59
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Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol.
Mathías de Armas en el partido entre Danubio y Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

Desde este viernes comienza a jugarse la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 y ya se dieron a conocer los árbitros para los ocho encuentros de esta etapa. Sobresalen los choques de Peñarol y Nacional.

La solicitud de Peñarol para prestar el Campeón del Siglo en el partido con MC Torque por Copa Uruguay

El Carbonero viene de cosechar una victoria sobre la hora ante Racing gracias al gol en el minuto 89 de Matías Arezo, pero ahora tiene en claro que se le viene un rival que está urgido de puntos para soñar con zafar del descenso a la Segunda División Profesional como es Progreso.

El Mirasol, que aún no puede jugar en su escenario y tampoco con gente como local por la sanción que sufrió tras los incidentes en el clásico de la cuarta fecha del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, recibirá al Gaucho en el Estadio Centenario este sábado, desde la hora 18:30. El Colegio de Árbitros designó a Mathías de Armas para impartir justicia en ese juego.

Estará acompañado por los líneas Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. El cuarto será Elías Lorenzo, mientras que el VAR estará a cargo de Antonio García y Javier Irazoqui.

Nacional, por su parte, atraviesa su mejor momento en el año: acumula una racha de cuatro victorias al hilo y una seguidilla de 10 juegos sin perder. Por esto se metió de lleno en la pelea por el Torneo Clausura y necesita sumar para crecer en las posiciones de la Tabla Anual.

El árbitro Leodán González en un partido de Nacional en el Gran Parque Central
El árbitro Leodán González en un partido de Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Ignacio Sánchez

El Bolso visita el Estadio Centenario este domingo para enfrentar a Central Español, a la hora 18:30, por la décima jornada del Torneo Clausura. El árbitro elegido para ese encuentro fue Leodan González junto a los asistentes Martín Soppi y Ernesto Hartwig. Federico Modernell quedó designado como cuarto árbitro y en el VAR fueron seleccionados Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Los detalles de la décima fecha del Torneo Clausura

Viernes 9 de octubre
Montevideo City Torque vs. Danubio
Hora: 17:00
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Horacio Ferreiro y Juan Álvarez
Cuarto: Anahí Fernández
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Motta
Estadio: Estadio Charrúa

Deportivo Maldonado vs. Liverpool
Hora: 20:00
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Arman
Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre
Defensor Sporting vs. Cerro
Hora: 11:00
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Estadio: Estadio Franzini

Wanderers vs. Boston River
Hora: 15:00
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto: Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Federico Modernell
Estadio: Parque Viera

Peñarol vs. Progreso
Hora: 18:30
Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
Estadio: Estadio Centenario

Domingo 11 de octubre
Juventud vs. Racing
Hora: 11:00
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muniz
Cuarto: Marcelo García
VAR: Christian Ferreyra y Marcelo Alonso
Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

Cerro Largo vs. Albion
Hora: 15:00
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Carlos Barreiro y Amador de Prado
Cuarto: Marcio Sierra
VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela
Estadio: Ubilla (Melo)

Central Español vs. Nacional
Hora: 18:30
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Martín Soppi y Ernesto Hartwig
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.
Estadio: Estadio Centenario

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