¿Nace una unión? El Chino Lasalvia y Juan Pedro Damiani se reunieron con la mira en las elecciones de Peñarol

A dos meses de las elecciones en Peñarol ya son siete los candidatos confirmados y un octavo del oficialismo que, ante la incógnita sobre la postulación o no de Ignacio Ruglio, todavía no tiene nombre propio.

Juan Pedro Damiani, Carlos Lazzarino, Evaristo González, Edgardo Lasalvia, Santiago Sánchez, Pablo Schiavi y Freddy García son quienes anunciaron públicamente que son candidatos a presidente del Carbonero. La fecha de los comicios todavía es tentativa: será el primer (5) o segundo sábado (12) de diciembre, en formato presencial en el Palacio Peñarol, tal cual fue la que se realizó en 2023 y ganó Ruglio por segunda vez.

A falta de un tiempo considerable, los interesados continúan moviéndose y es en este contexto que Edgardo Lasalvia y Juan Pedro Damiani se reunieron este martes.

Juan Pedro Damiani en En Clave País, el streaming de El País. Foto: Darwin Borrelli.

"Acá de lo que hay chance es de que yo le pueda sumar a Peñarol, sea con Damiani, Lazzarino, Schiavi o con quién sea, porque mi ego no está por encima del club. Estoy evaluando", confesó el actual representante de jugadores a Ovación sobre la chance de que exista una unión con el expresidente.

Además, lo señaló como "un gran Peñarolense", y dijo que la reunión fue "excelente".

El 30 de setiembre Edgardo Lasalvia anunció públicamente que será parte de las elecciones de Peñarol a fin de año. Si bien no confirmó, ni negó si encabezará la fórmula, dio a conocer que integrará la lista 14 junto a Diego Benech. La información la brindó Sport 890 durante la transmisión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol, donde el representante afirmó: "Nos cansamos, el hincha se merece el respeto de la transparencia".

Consultado por si encabezará la fórmula expresó que "no hay uno o dos, esto es Peñarol". "Yo no tengo ego", expresó y declaró su necesidad de estar en la directiva. Dijo que su intención es "cambiar lo que es Peñarol", afirmó que "es un gigante dormido, que genera mucho dinero", pero que no sabe a donde va.