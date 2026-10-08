"La gente de Peñarol tiene derecho a saber qué pasó": Catino disconforme con informe de seguridad que presentó el club

Peñarol llevó a cabo una reunión del Consejo Directivo este martes, que contó con la presencia de Gustavo de los Santos, el ex Comisario General de la Policía que el club contrató para investigar y presentar un informe de seguridad luego de los incidentes en el clásico que se jugó el 30 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo y que le costaron al club sanciones severas: 150 UR de multa, quita de un punto en el campeonato y cuatro cierres de cancha.

La sesión giró en torno a las principales causas y soluciones para mejorar la experiencia del hincha en el Campeón del Siglo, aunque varios de los presentes denunciaron que no se encontraron responsabilidades.

Esta conclusión fue la que llevó al directivo Rodolfo Catino a pronunciarse sobre el tema en su red social X. "Desde el Consejo venimos impulsando y proponiendo mejoras concretas para la seguridad del Campeón del Siglo. Hay mucho por corregir y debemos hacerlo", escribió este jueves, y añadió: "La gente de Peñarol tiene derecho a saber qué pasó. Mejorar, investigar y dar respuestas son parte de nuestra responsabilidad".

Su descargo fue en línea a lo que le había comentado a Ovación el miércoles post reunión, alegando que "la investigación no encontró o no buscó fueron responsables de lo que pasó, que era lo que esperábamos”.

En su publicación, Catino recalcó dónde debe estar el foco: "Esas mejoras no sustituyen la investigación que resolvimos para determinar qué ocurrió y si existieron responsabilidades de funcionarios, tercerizados o dirigentes".

El informe planteó medidas que por ahora deberán esperar. Por ejemplo, la reparación y renovación de los molinetes de ingreso porque casi la mitad están rotos.

También las cámaras de seguridad, entre las que hay una diferencia importante: están las que pertenecen al club, instaladas hace 10 años y la mayoría obsoletas, y las de reconocimiento facial que exigió en su momento el Ministerio del Interior. El informe sugiere instalar una "central de monitoreo" para todas las cámaras del Campeón del Siglo, Ciudad Deportiva Néstor Goncalves y Palacio Peñarol.