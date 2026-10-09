Los ocho contratos que vencen en Nacional a fin de año y un jugador con el que desean sentarse a negociar

Mientras Nacional ingresa en la recta final del Torneo Clausura con la mira puesta en ganar todo lo que resta, su gerencia deportiva comienza a mirar de reojo la próxima temporada sabiendo que son varias las decisiones a tomar, en especial respecto a la conformación del plantel.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, son ocho los vínculos contractuales que finalizan en diciembre del 2026. ¿De quiénes se trata y qué rendimiento han tenido hasta el momento?

Uno de los casos más resonantes es el del capitán Sebastián Coates, quien acaba de regresar a la titularidad frente a Montevideo City Torque y convive con un dolor en su rodilla. A pesar de que no jugaba hace tres partidos por el Clausura, cumplió con creces dentro de una línea de tres que lució muy sólida.

En lo que va de la temporada registra 25 partidos en los que aportó dos goles. Su futuro es una incógnita y hoy el zaguero está enfocado en el partido con Central Español. A fines de la temporada pasada Coates meditó la posibilidad del retiro tras consagrarse en las finales clásicas ante Peñarol. Ricardo Vairo y Flavio Perchman dialogaron con él remarcándole su importancia para liderar el proyecto deportivo y optó por continuar para 2026.

El segundo caso es el de Luis Mejía, una de las fijas en el once desde que asumió Daniel Carreño. El panameño tiene una cláusula de renovación automática de contrato en caso de jugar el 70% de los partidos. Como se perdió varios por el Apertura y no disputó la serie de playoffs de Copa Sudamericana, para alcanzarlo debía jugar todos los partidos hasta el cierre.

Luis Mejía en la previa del partido con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Debido a que sufrió “una lesión miotendinosa del tríceps sural” que lo tendrá entre dos y tres meses afuera de las canchas, no podrá cumplir con lo requerido. Sin embargo, desde el tricolor afirmaron que tienen la intención de sentarse a dialogar con el futbolista y su agente para tratar de extender su vínculo.

En la actual temporada tiene 28 partidos disputados en los que mantuvo 10 veces la valla invicta y recibió 29 goles.

Lucas Rodríguez también se suma a la lista de los que terminan contrato en diciembre. Hoy es una pieza indiscutida en el once de Carreño y registra un gol en 33 compromisos oficiales. Destaca por el equilibrio y la marca que aporta y en la temporada pasada se ganó la renovación tras destacar en las finales.

Lucas Rodríguez y Francisco Calvo celebran el gol de Nacional ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Camilo Cándido es otro de los referentes del plantel que vence contrato en poco más de dos meses. Llegó como un refuerzo importante pero le ha costado ganarse la titularidad entre algunas dolencias y su desempeño. Carreño supo sacarle su mejor rendimiento en el puesto de carrilero, donde tiene mayor vocación ofensiva y jugó de arranque en el último partido. Lleva un gol en 27 partidos.

Nacional: los dos casos de futbolistas que llegaron a préstamo con opción de compra

Hay dos casos de jugadores que llegaron a préstamo y con opción de compra. Alejandro Martínez arribó en el cierre del último mercado cedido sin costo desde Talleres hasta diciembre. Por el momento no ha tenido regularidad como extremo por izquierda y el técnico se ha decantado por otras opciones. Registra una asistencia en 18 juegos.

Alejandro Martínez marcando a Alexis Piegas en pleno partido entre Cerro Largo y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El segundo caso es el de Tomás Verón Lupi, quien acordó su llegada en diciembre del 2025 a préstamo con cargo y opción desde el Grasshopper de Suiza. Si bien tiene 34 partidos en el año y destaca por su participación goleadora con cuatro tantos y cinco asistencias, ha perdido lugar en la consideración de Carreño ante la llegada de Gastón Martirena, uno de los líderes futbolísticos con cuatro asistencias.

Nicolás Rodríguez también transita la etapa final de su contrato, aunque le ha aportado soluciones al Bolso jugando como lateral derecho, izquierdo y carrilero. Contra Cerro Largo fue titular y se perdió el último compromiso por una inflamación en el gemelo. En el arranque de la temporada renovó su vínculo hasta diciembre y tiene una asistencia en 19 partidos.

Nicolás Rodríguez sacando un lateral con Nacional frente a Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El octavo caso es el de Ignacio Suárez, el arquero de 24 años que a mitad de año ingresó en la nómina de siete futbolistas relegados por Jorge Bava. Le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta y optó por permanecer en el club hasta fin de año. La seguidilla adversa del tricolor en el primer semestre y sus rendimientos individuales terminaron repercutiendo.

Su último partido oficial fue el 6 de junio contra Juventud y tiene nueve en toda la campaña, donde recibió 15 goles y mantuvo la valla invicta en dos ocasiones.

De acuerdo a lo que le trasladaron a Ovación, hoy entrena en Los Céspedes con un preparador físico a contra horario del plantel principal.