Segunda División: días, horarios, escenarios y árbitros de la fecha 22, con la lucha por el ascenso al rojo vivo
A falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular, el torneo de la B entra en su etapa decisiva con puntos muy importantes por el ascenso directo, el ingreso a playoffs y también la permanencia.
La Segunda División Profesional del fútbol uruguayo entra en su recta final y este fin de semana se disputará la fecha 22 del Campeonato Uruguayo 2026, con siete encuentros repartidos entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.
Con apenas cinco etapas por delante para la finalización de la Fase Regular, cada punto comienza a tener un valor determinante tanto para los equipos que luchan por conseguir el ascenso a Primera División como para aquellos que buscan entrar a playoffs o mantener la categoría.
La etapa tendrá como uno de sus principales protagonistas a Oriental de La Paz, que visitará a River Plate el sábado desde las 10:00 horas en el Parque Saroldi. El equipo Paceño está involucrado en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y atraviesa días particulares por el reclamo de puntos presentado por Plaza Colonia.
Por su parte, el conjunto Pata Blanca tendrá actividad el domingo, cuando enfrente a La Luz desde las 16:00 horas en el Complejo Rentistas.
Ambos clubes son protagonistas de una disputa que trascendió lo deportivo luego de que Plaza Colonia obtuviera un fallo favorable en primera instancia por su reclamo de puntos contra Oriental, relacionado con la situación del futbolista Enzo Vlaeminch. Desde el club de La Paz anunciaron que apelarán la resolución y que, de ser necesario, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Esta situación agrega un condimento especial a la definición del campeonato, teniendo en cuenta que el reclamo involucra a dos equipos que ocupan los primeros puestos de la clasificación y que están en plena lucha por el ascenso.
Así se juega la fecha 22 de la Segunda División Profesional
Sábado 10 de octubre
River Plate vs. Oriental
Hora: 10:00.
Estadio: Parque Saroldi.
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Uruguay Montevideo vs. Colón
Hora: 13:00.
Estadio: Parque ANCAP.
Árbitro: Leandro Lasso.
Cerrito vs. Tacuarembó
Hora: 16:00.
Estadio: Parque Maracaná.
Árbitro: Daniel Rodríguez.
Paysandú vs. Rentistas
Hora: 19:00.
Estadio: Estadio Artigas de Paysandú.
Árbitro: Augusto Olmos.
Huracán FC vs. Fénix
Hora: 19:00.
Estadio: Parque Palermo.
Árbitro: Santiago Motta.
Domingo 11 de octubre
Atenas vs. Miramar Misiones
Hora: 13:00.
Estadio: Estadio Atenas.
Árbitro: Federico Arman.
La Luz vs. Plaza Colonia
Hora: 16:00.
Estadio: Complejo Rentistas.
Árbitro: Andrés Martínez.
Huracán FC vs. Fénix
Hora: 19:00.
Estadio: Parque Palermo.
Árbitro: Santiago Motta.
De esta manera, la fecha 22 tendrá cuatro partidos el sábado y tres el domingo, en un campeonato que ingresa en sus últimas cinco jornadas y que promete una definición intensa por los lugares de ascenso a la máxima categoría del fútbol uruguayo.
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