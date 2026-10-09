Plaza Colonia le ganó un reclamo de puntos a Oriental: sacude la tabla de la B y el caso podría llegar al TAS

La Segunda División Profesional atraviesa un momento de incertidumbre en la recta final de la temporada, cuando apenas restan cinco fechas para conocer a los equipos que conseguirán el ascenso a Primera División.

Plaza Colonia le ganó los puntos a Oriental de La Paz en los escritorios, una resolución que modifica la tabla de posiciones y puede tener consecuencias importantes en la definición del campeonato.

El condimento especial de esta situación es que los dos equipos involucrados en el reclamo son, precisamente, los que ocupan las primeras dos posiciones de la Tabla Anual, que determina los ascensos directos a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Oriental lidera con 45 puntos, seguido por Plaza Colonia con 44 unidades. Sin embargo, el fallo favorable al Pata Blanca modificaría considerablemente el panorama: el conjunto coloniense pasa a verse beneficiado en la lucha por el ascenso, mientras que el equipo de La Paz cae hasta la cuarta posición de la tabla acumulada.

Pero la historia está lejos de terminar. Desde Oriental ya adelantaron que apelarán la resolución y que, en caso de no obtener una respuesta favorable, están dispuestos a llevar el reclamo hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), una situación que podría derivar en una eventual paralización de la actividad de la divisional.

¿Por qué Plaza Colonia reclamó los puntos ante Oriental?

El origen de la polémica se remonta al pasado 30 de agosto de 2026, cuando Oriental recibió a Plaza Colonia en el Parque Palermo y consiguió una victoria por 2-0 dentro del campo de juego.

Sin embargo, posteriormente el conjunto coloniense presentó un reclamo por la presunta inclusión indebida de futbolistas extranjeros en el equipo rival.

El argumento de Plaza Colonia es que Oriental llegó a tener seis jugadores extranjeros en cancha al finalizar el encuentro, superando el límite permitido por la reglamentación.

Los seis futbolistas señalados en el reclamo son: Adriel Da Silva, Kaué Marques, Nicolás Kozlovsky, Enzo Vlaeminch, Renato Alexandrino y Brian Galván.

El eje central de la controversia está en la situación de Enzo Vlaeminch, futbolista nacido en Argentina pero hijo de padres uruguayos. Desde Oriental sostienen que, por su ascendencia, el jugador debe ser considerado uruguayo y, por lo tanto, ocupar una ficha nacional y no una de extranjero.

La institución respalda su postura en argumentos jurídicos y en un informe elaborado por un constitucionalista, mientras espera revertir el fallo favorable a Plaza Colonia.

Matías Rigoleto celebra su gol en Oriental FC. Foto: @orientalfcsad







La postura de Oriental: apelación y la posibilidad de llegar al TAS

En medio de esta situación, Marcelo Filomeno, dirigente de Oriental, habló en el programa Por La Raya (Sport 890) y se refirió al reclamo presentado por Plaza Colonia, al que cuestionó desde el punto de vista deportivo, aunque reconoció que forma parte de las herramientas reglamentarias disponibles.

"Forma parte de las reglas de juego. Yo, sin lugar a dudas, después de lo que fue el resultado en la cancha, no hubiera tomado esa postura. Se lo hice saber a la gente de Plaza Colonia", manifestó.

El dirigente también explicó los argumentos que maneja Oriental para defender su posición en el conflicto.

"La ley es contundente en ese sentido. Todas aquellas personas hijas de padres uruguayos se consideran nacionales uruguayos. Es un tema delicado, confío mucho en los juristas que hay dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol", expresó.

Más allá del resultado de esta primera resolución, en Oriental mantienen la intención de agotar las instancias disponibles para defender los puntos conseguidos en la cancha.

Esto va hasta el final. Probablemente el torneo estará finalizado o por finalizar y este tema todavía siga", advirtió Filomeno, dejando en evidencia la preocupación que existe por los tiempos que puede demandar la resolución definitiva del conflicto.

Valentín Amoroso celebra la victoria de Plaza Colonia frente a Huracán. Foto: @plazacolonia1917.

Una definición que puede extenderse más allá del final del campeonato

El escenario genera especial preocupación porque la Segunda División Profesional ingresa en sus últimas cinco fechas y los puntos en disputa pueden resultar determinantes para definir los ascensos directos.

Con el fallo favorable a Plaza Colonia, el equipo coloniense se ve beneficiado en la clasificación, mientras que Oriental pierde terreno y pasa de ocupar el primer lugar a quedar en la cuarta posición de la tabla acumulada.

Sin embargo, la intención del conjunto de La Paz de presentar una apelación abre un nuevo capítulo en una disputa que podría prolongarse incluso después de que termine la temporada.

En caso de que el recurso no prospere, Oriental no descarta acudir al TAS, lo que podría generar un escenario de incertidumbre sobre la definición de los ascensos y eventualmente provocar una paralización de la actividad, dependiendo de las medidas que se adopten.

De esta manera, la Segunda División Profesional entra en su etapa decisiva con una situación particular: mientras los equipos buscan asegurar su lugar en Primera División dentro de la cancha, una resolución en los escritorios puede terminar siendo determinante para definir quiénes consiguen el ascenso.