Nuevo capítulo de la crisis de Rampla Juniors: funcionario se atrincheró en el Estadio Olímpico tras adeudos

La crisis institucional y económica que atraviesa Rampla Juniors suma un nuevo capítulo drástico Pablo Espinosa, encargado de la lavandería del Estadio Olímpico, tomó la decisión de mantenerse atrincherado en las instalaciones del club, según informó Rumbo al Ascenso. La medida de quien posee un contrato de un año y medio con la institución surge a raíz de los sueldos impagos que la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) mantiene con él, correspondientes a meses de 2025 y a gran parte del presente año 2026.

La puerta de la lavandería de Rampla Juniors. Foto: Captura Punto Penal.

En medio del conflicto social e institucional, hubo novedades en el ámbito estrictamente deportivo. De acuerdo a lo informado por Punto Penal (Canal 10) este domingo y confirmado por Ovación con fuentes del club, el plantel de futbolistas percibió en las últimas horas el pago de los haberes que se le adeudaban.

"Se sumaron tres meses de deuda a funcionarios aunque este fin de semana pudimos pagar uno con plata nuestra y pagarle también a los jugadores, con los que estamos al día", explicó el representante de la SAD, Gastón Tealdi, a Ovación.

Con este desembolso se le pone fin a una medida de fuerza que mantuvo a los jugadores durante 15 días sin realizar entrenamientos bajo la conducción del cuerpo técnico. Este lunes, los futbolistas retomarán las actividades en el Estadio Olímpico a las órdenes de Leonardo Medina.

Estadio Olímpico de Rampla Juniors. Foto: Leo Mainé

A pesar de regularizar de forma parcial la situación del plantel, el panorama financiero de la entidad del Cerro continúa siendo crítico. "La realidad es que el inversor nos dijo que iba a poner el dinero, de hecho, negociamos para salvar el concurso de Rampla bajando la deuda al 25% a pagar en 10 años, pero lo cierto es que la plata no ha venido", explicó Tealdi, que confesó haber puesto dinero de su bolsillo para intentar cancelar las deudas y añadió que ya no podrá ayudar de esta manera porque se encuentra "al límite".

Frente a este escenario, el empresario estadounidense Foster Gillett, máxima figura al frente del gerenciamiento de la institución, aseguró que en el transcurso de los próximos días abonará los montos faltantes; un compromiso que, sin embargo, genera escepticismo en la interna ya que se ha reiterado en distintas ocasiones sin concretarse de forma definitiva.

Cabe recordar que la asociación civil de Rampla Juniors se encuentra atravesando un concurso de acreedores y el pasado 22 de septiembre consiguió un plazo de gracia de 60 días otorgado para formalizar un plan de pagos definitivo.

Este domingo Rampla Juniors cayó 4-1 ante Terremoto, que consiguió una gran victoria por la Divisional C.

