¿A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay?

El papa León XIV vuela hacia Uruguay en estos instantes y llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre la tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026, para comenzar su gira por nuestro país, que se extenderá hasta el domingo 8 del mes corriente.

En su recorrido por Uruguay, la máxima autoridad de la Iglesia católica visitará Montevideo, Paysandú y Florida, y tendrá un breve paso por la localidad de Joanicó, en Canelones.

A qué hora llega el papa

El cronograma oficial del viaje apostólico que divulgó la Conferencia Episcopal del Uruguay indica que el papa llegará a Uruguay a las 16:30 horas de este viernes. Así será su primer día en el país:



16:30: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista.

León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tendrá la bienvenida oficial en pista. 17:30: se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la Plaza Independencia de Montevideo.

se trasladará para la ceremonia de bienvenida oficial en la de Montevideo. 17:45: tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso.

tendrá el encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, donde la máxima autoridad de la Iglesia católica pronunciará su primer discurso. 18:15: visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado.

visitará al presidente de la República, , en Torre Ejecutiva para mantener un encuentro privado. 19:00 : se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

: se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19:05: se continuará con la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Papa León XIV aborda el avión rumbo a Montevideo el viernes 6 de noviembre de 2026. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Cómo seguirá la gira del papa León XIV en Uruguay

El cronograma establece que durante el sábado 7 de noviembre, la comitiva papal despegará a las 08:25 horas hacia el departamento de Paysandú, donde arribará poco después de las 09:00 horas.

Esa mañana, el sumo pontífice oficiará una santa misa masiva en el Parque París Londres. Durante la tarde, ya de vuelta en la capital, el pontífice se trasladará al barrio Casavalle a las 17:00 horas para un encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe; una hora más tarde se reunirá con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay y cerrará la jornada a las 19:00 horas presidiendo una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Por último, el domingo 8, la agenda se trasladará al departamento de Florida, donde desde las 10:30 horas se celebrará la misa central del viaje junto a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Papa León XIV. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Finalmente, a las 15:10 horas se realizará la ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde León XIV volará, sobre las 15:30 horas, con destino a la ciudad de Buenos Aires.