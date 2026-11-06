Pampita acampará 12 horas para ver al papa León XIV y reveló el detalle insólito que todavía no puede resolver

Carolina “Pampita” Ardohain está dispuesta a hacer un sacrificio para ver de cerca al papa León XIV. La modelo argentina, reconocida por su devoción católica, anunció que acampará durante 12 horas para asegurarse un buen lugar en la misa que el pontífice celebrará el lunes en Buenos Aires. Ya tiene preparada la bolsa de dormir, organizó la comida y convenció a dos amigas para que la acompañen.

La conductora reveló sus planes durante una entrevista con LAM, el programa de América TV, donde contó que pretende instalarse en el predio del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, desde la noche anterior a la ceremonia.

"Me decían: ‘¿Para qué lo dijiste?’. Porque ahora un montón de gente se avivó, entonces ahora tengo más competencia", comentó entre risas, al recordar que había adelantado sus intenciones públicamente.

"Vamos a estar ahí desde temprano, 12 horas antes de la misa", aseguró. Y explicó que ya tiene todo organizado: "Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito".

El entusiasmo, sin embargo, viene acompañado de una preocupación práctica. "El tema del baño es algo que me está complicando, pero yo creo que algo vamos a resolver", reconoció.

Cuando Denise Dumas le sugirió recurrir a una estación de servicio, Pampita explicó por qué esa solución no le resultaba viable: "No, porque uno ya ingresa y no puede salir más hasta el día siguiente. Te quedaste ahí adentro".

📢 PAMPITA ROMPE EL SILENCIO EN LAM



💬 "Prefiero no alimentar los rumores"



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La modelo realizará el acampe acompañada por dos amigas, también muy devotas, con quienes planea compartir la experiencia. Las tres llevarán sándwiches y sus pertenencias para pasar la noche. Ardohain incluso contó que tuvo que lavar su bolsa de dormir porque habitualmente la utilizan sus hijos. "Ahí tenemos el kit. Que Dios nos acompañe", expresó.

La devoción de Pampita y la visita del papa León XIV a Uruguay

No es la primera vez que Pampita se prepara para una larga jornada de sacrificio por motivos religiosos. La modelo participa habitualmente de la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una tradición que mantiene desde hace años y a la que atribuye un profundo significado personal.

En octubre volvió a sumarse a la caminata, que reunió a miles de fieles pese a las lluvias. Su devoción a la Virgen de Luján ha estado especialmente vinculada con momentos importantes y dolorosos de su vida, entre ellos la muerte de su hija Blanca, ocurrida en 2012.

Ahora, la posibilidad de participar de una misa encabezada por León XIV representa una nueva experiencia. “Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de miles de personas. Se va a sentir una energía muy especial. Vamos a disfrutar”, expresó.

La celebración se realizará después de la visita del pontífice a Uruguay, primera escala de su gira sudamericana. León XIV tiene previsto llegar este viernes 6 de noviembre a Montevideo, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi y participará de distintas actividades religiosas e institucionales.

El sábado 7 celebrará una misa en Paysandú, visitará Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay, y encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario. El domingo 8 estará en Florida, donde oficiará una misa en honor a la Virgen de los Treinta y Tres, antes de viajar hacia Buenos Aires.

Papa León XIV aborda el avión que lo lleva a Montevideo desde Roma. Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Cómo será la misa del Papa a la que asistirá Pampita

La ceremonia del lunes 9 de noviembre comenzará a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo. La jornada fue declarada feriado nacional en Argentina.

Según informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos al predio abrirán a la medianoche, mientras que a las 7.00 comenzarán las actividades previas. A las 10.00 está prevista la llegada del Papa, quien recorrerá parte del lugar en el papamóvil para saludar a los asistentes.

La misa se extenderá hasta las 13.00 y contará con un importante operativo de seguridad, controles de acceso, puestos sanitarios, espacios de hidratación y asistencia para los fieles.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa. Si bien ya cerró el plazo para solicitar ubicaciones especiales, todavía se encuentra habilitado el registro gratuito para el público general, que no garantiza un sector asignado.