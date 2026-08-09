Pampita reveló la crisis que vivió embarazada de Blanca junto a Benjamín Vicuña: "Tenía cero pesos en mi cuenta"

Este sábado, PH: Podemos hablar volvió a la televisión argentina. Y en el popular ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, Carolina “Pampita” Ardohain compartió detalles inéditos sobre los momentos más complejos de su historia personal.

Lejos de la exposición pública y el éxito que consolidó en años posteriores, la conductora argentina reveló que atravesó severas crisis económicas, con especial énfasis en la etapa en que esperaba a su primera hija, Blanca, junto al actor Benjamín Vicuña. La niña falleció en 2012, a los seis años.

Al recordar aquel periodo, la modelo describió una situación de desprotección financiera absoluta tras su separación de Martín Barrantes. “Cuando me separé, me fui a vivir a Chile y me quedé embarazada, no tenía un centavo”, reveló ante el resto de los invitados del programa: La Joaqui, Martín Cirio, Yanina Latorre y Diego Leuco.

Según detalló, el divorcio la dejó en quiebra, al punto de tener que recurrir a la asistencia de su contador para afrontar obligaciones impositivas. “Mi contador me prestaba plata para pagar los impuestos. Tenía cero pesos en mi cuenta”, relató la modelo al describir la angustia de transitar su primer embarazo sin recursos.

La imposibilidad de adquirir los elementos básicos para la llegada de su hija fue uno de los puntos que más marcó su relato. “Me acuerdo perfecto que le pedí a Benjamín: ‘Necesito comprar corpiños’. Y después su familia me regalaba el cochecito, la cuna y ropita de bebé de primos. Mi primera hija tuvo todo heredado”, explicó.

Para Ardohain, esta etapa estuvo cargada de una profunda carga emocional, ya que le hubiera gustado tener la capacidad de elegir y comprar las pertenencias para su primogénita. “Yo me pasaba mirando las vidrieras y no podía comprar nada. Era todo usado”, rememoró con pesar.

El hambre que Pampita cuenta como parte de su pasado, hoy vuelve a ser presente para miles de familias 😧



"En un momento en mi casa NO HABÍA UN CENTAVO.. mi mamá llegó con comida: en el barrio daban cajas de comida a familias muy HUMILDES y la vecina me dijo que esto no le… pic.twitter.com/HOvn08h3It — Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 9, 2026

No fue la primera vez que Pampita se refirió a la precariedad como parte de su trayectoria, sino que en el mismo espacio hizo un repaso por sus años de juventud, cuando tras llegar a Buenos Aires sobrevivía con monedas para viajar en tren hacia su trabajo en un outlet de Martínez.

En aquel entonces, su dieta diaria consistía en sopas instantáneas deshidratadas acompañadas por galletas de agua, una rutina que mantuvo durante el primer mes hasta cobrar su sueldo. Para la conductora, estas experiencias funcionaron como una lección de vida y dejó un ejemplo a seguir en la audiencia.

La Nación/GDA