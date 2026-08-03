Las fotos de Pampita en microbikini que revolucionaron las redes durante sus vacaciones en el Caribe

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain está acostumbrada a no pasar desapercibida, y que una publicación suya se puede convertir en tendencia. Las redes sociales se han convertido en un mirador para que la argentina muestre sus emprendimientos, viajes y campañas promocionales. Y su última publicación superó los 84 mil Me Gusta en Instagram.

Eso se debe a que viajó a Punta Cana, desde donde mostró varias instantáneas. Fiel a su estilo, compartió con sus seguidores los looks que llevó en su valija para las vacaciones y encendió las redes con una osada producción de fotos para modelar su traje de baño de dos piezas.

Durante los últimos meses, la modelo armó y desarmó varias valijas. Entre junio y julio voló ida y vuelta a los Estados Unidos para asistir al Mundial. Hizo la cobertura de la mano de la plataforma DGO, el streaming de DirecTV, y asistió a varios partidos de Argentina.

Carolina Pampita Ardohain en la playa de Punta Cana. Foto: Instagram @pampitaoficial

Actualmente, Ardohain se encuentra en Punta Cana. Tras unos días de vacaciones en el frío y la nieve de la Patagonia, pasó al calor del Caribe. Aprovechó para relajarse en la playa y trabajar en su bronceado, zambullirse en la pileta y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Como de costumbre, hizo varias publicaciones en Instagram, red social en la que acumula 8,2 millones de seguidores, para mostrar sus looks: desde un minivestido marrón de espalda abierta y falda de volados y uno blanco al cuerpo con escote en V hasta una jugada pollera tejida con aberturas que combinó con una camisa blanca atada a la cintura.

Pero sin duda el look que más dio que hablar fue el que usó para bajar a la playa. La modelo posó en un camastro ubicado perfectamente frente al mar, luciendo una microbikini modelo triangular marrón, uno de los colores tendencia de la temporada.

La combinó con un par de lentes de sol espejados y, fiel a su estilo, no dudó en jugar con la cámara. Si bien la locación fue la playa, cambió de lugares y posó sentada en la arena, recostada en una palmera y sosteniendo un flotador amarillo.

El segundo traje de baño que Carolina Ardohain usó durante sus vacaciones fue uno de dos piezas triangular a rayas bordó y blanco con detalles en beige y dorado en los breteles. Por encima sumó un vestido largo color marrón de espalda abierta y sumó un sombrero y lentes de sol negros. Si bien en prácticamente todas las fotos que subió durante esta semana posó sola, en un par de ellas se mostró con la pequeña Ana mientras degustaban un helado.

La Nación/GDA