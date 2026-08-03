Karina Vignola confesó la tajante decisión que tomó junto a su novio: "Es doloroso"

Karina Vignola visitó Algo que decir, el programa que conduce Pablo Fabregat por Canal 12, y habló sin tapujos de distintos aspectos de su vida. Recordó una anécdota con Diego Maradona de su etapa como periodista deportiva de Fox Sports, se refirió a su historia de amor con el empresario Mario Florio y reveló la decisión que ambos tomaron para protegerse de la exposición pública.

Un video del cumpleaños de Florio fue el disparador para que la comunicadora e influencer se explayara sobre la relación. Contó que, si bien hoy transitan el vínculo con naturalidad, al principio a su pareja le costó adaptarse a la repercusión que generaba estar con una figura conocida.

"Al principio fue un poco más duro por los mensajes y los comentarios. Ahora está más entrenado para no leer. Al principio leía y se re amargaba, no por lo que decían sobre él sino por las cosas duras que me decían a mí o a mis hijas. La gente se va de mambo y es muy doloroso para el que no está acostumbrado. Para todos es doloroso, pero yo ya opté por no leer y nadie de mi familia lee nada", confesó.

Vignola explicó que esa fue la decisión que tomaron en conjunto para preservar la tranquilidad familiar y aseguró que, con el paso del tiempo, Florio logró adaptarse a la exposición. Además, lo definió como un hombre "de barrio, laburante, familiero y muy sencillo" y recordó que se conocen desde hace muchos años, incluso por el vínculo que él tenía con su padre y sus hermanos. "Todo fluyó muy bien", resumió.

En otro tramo de la charla, la conductora habló de su fanatismo por el deporte. Declaró sufrir muchísimo cuando juega Uruguay, al punto de pasarla mal durante el partido y los días posteriores. "Me tiro al piso, hago cosas raras. Mi familia se avergüenza de mí y no quieren estar en ningún lugar público conmigo donde juegue Uruguay", contó entre risas.

Karina Vignola y Mario Florio en el Mundial 2026. Foto: @karinavignola

Entonces relató que cumplió el sueño de asistir a un Mundial junto a su pareja, explico por qué solo fueron al debut celeste. Primero bromeó con que al ver su comportamiento, su novio le dijo, 'volvemos'. Aunque enseguida aclaró el verdadero motivo: regresó para acompañar a su hija en los preparativos de su viaje de 15 años, y acompañarla en un momento tan importante.

También reveló que tiene una asignatura pendiente: salir en Carnaval. Contó que recibió una única propuesta para integrar una revista junto a Gaspar Valverde, pero ambos atravesaban un gran momento laboral y no pudieron aceptar. "Es una asignatura pendiente que tengo", aseguró, aunque admitió que le impondría respeto y temor actuar en un Teatro de Verano repleto y saber que el puntaje dependería, en parte, de su actuación.