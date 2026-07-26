La romántica sorpresa que Karina Vignola preparó para el cumpleaños de su novio: "Lugar mágico"

La historia de amor entre Karina Vignola y Mario Florio sigue viento en popa. Desde que oficializaron su romance, en julio de 2025, a través de una videollamada para su programa de streaming Es x ahí, la pareja no ha dejado de mostrarse unida y compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

"Me vine con mi novio. No es una persona conocida públicamente. Nos conocemos desde hace muchos años en Malvín. Además, es dirigente de un club de básquetbol y tenía una muy buena relación con mi papá, lo que también nos unió", explicó Karina en aquel momento, cuando confirmó la relación.

Desde entonces, ambos han mostrado postales de distintas escapadas, algunas en pareja y otras junto a sus hijas, en una familia ensamblada que, según la conductora y actriz, lograron construir con éxito. Durante el verano disfrutaron de unos días en Punta del Este y Punta del Diablo y, más recientemente, viajaron a Estados Unidos para presenciar el debut de Uruguay frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026.

Vignola documentó la experiencia en sus redes sociales, donde mostró desde las fan fest hasta la llegada al estadio y el clima mundialista. Al regresar, resumió la aventura con un carrusel de imágenes que tituló: "Sueño cumplido: ver a Uruguay en un Mundial".

Ahora, la pareja volvió a hacer las valijas, esta vez con destino a Colonia del Sacramento, para celebrar el cumpleaños de Florio con una escapada cargada de romanticismo.

Al llegar a la posada donde se hospedaron, el homenajeado fue recibido con una sorpresa preparada por Karina: globos blancos sobre la cama, dos copas y una botella de vino lista para brindar.

Pero la conductora redobló la apuesta esa misma noche y organizó una cena íntima en un restaurante de la ciudad histórica.

"Cena sorpresa en un lugar mágico", escribió junto a una foto en la que se los ve sonrientes alrededor de una mesa especialmente decorada. Como detalle, colocó un cartel con el mensaje: "Feliz cumpleaños, te amo", acompañado por dos copas de champagne.

También compartió un video con parte del menú elegido para la ocasión. La pareja comenzó la velada con croquetas y queso provolone, luego disfrutó de un plato principal de carne y cerró la celebración con una tarta de manzana y un brownie, sobre el que Mario sopló las velitas.

Karina Vignola y su novio disfrutaron de un romántico fin de semana en Colonia. Foto: redes sociales

El fin de semana también incluyó momentos de relax junto a la estufa, paseos al atardecer y una salida con amigos para extender los festejos. "Paraaa de festejar", escribió Vignola sobre un collage de imágenes que mostraba a la pareja abrazada, el cumpleaños frente a la torta y un brindis grupal.

Sin embargo, la conductora reconoció recientemente que no todo ha sido color de rosas en este tiempo. En una entrevista con Hacemos lo que podemos, habló de la familia ensamblada que construyó junto a Florio y destacó el apoyo que recibió de su pareja durante uno de los momentos más difíciles: el fallecimiento de Gaspar Valverde, padre de sus hijas Luana y Alina, en diciembre de 2025.

También habló del duelo que siguen atravesando como familia. "No ha sido fácil porque dos por tres me caigo y mis hijas también", confesó. Recordó especialmente el pasado 22 de junio, cuando Gaspar habría cumplido años, y cómo sus hijas volvieron a sentir con fuerza su ausencia. "Verlas te quiebra. Y ahí está él y sus hijas para sostener siempre", concluyó, en referencia al respaldo incondicional que encuentra en Florio.