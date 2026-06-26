Karina Vignola reveló cómo fue la última charla con Gaspar Valverde: "Hicimos mucha mea culpa"

Karina Vignola pasó por Hacemos lo que podemos (Undertake Media) y dejó varios titulares. La comunicadora habló de la última etapa de su vínculo con Gaspar Valverde, de la angustia que atravesaron ella y sus hijas, Luana y Alina, tras la muerte del comunicador, de su presente sentimental junto a Mario Florio y hasta desmintió una denuncia que, según trascendió en su momento, le habría realizado una pareja de Valverde.

La entrevista comenzó recordando la confusión que se generó el 8 de diciembre pasado, cuando varios medios informaron la muerte de Valverde mientras todavía permanecía internado, aunque desconectado. "Fue un poco feo por mis hijas, que todavía tenían la esperanza de que papá se despertara", comentó sobre la angustia que les provocó la difusión de aquella información.

Más adelante habló de la familia ensamblada que construyó junto a Mario Florio y destacó el apoyo que recibió de su pareja durante los momentos más difíciles. "Estamos muy bien, viajé con él al Mundial", contó. Según explicó, Florio nunca sintió celos del vínculo que ella mantuvo con el padre de sus hijas, incluso cuando lo acompañó durante sus últimos tiempos.

"No es fácil, pero él ya me conoció así porque Gaspar ya estaba un poquito jodido y yo siempre lo acompañé desde el lugar que pude", explicó. Incluso reveló que Florio y Valverde llegaron a coincidir en actos escolares de sus hijas y estuvieron cerca de compartir un asado.

También habló del duelo que atraviesan como familia. "No ha sido fácil porque dos por tres me caigo y mis hijas también", confesó. Recordó especialmente el pasado 22 de junio, día en que Gaspar hubiera cumplido años, cuando sus hijas volvieron a sentir con fuerza la ausencia de su padre. "Verlas te quiebra. Y ahí está él y sus hijas para sostener siempre", dijo sobre el respaldo que encuentra en Florio.

Karina Vignola contó cómo fue la última charla con Gaspar Valverde

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Richard Galeano le consultó por una versión que circuló tiempo atrás, según la cual la pareja de Valverde la habría denunciado porque supuestamente le arrojó agua caliente. "Qué divague", respondió Vignola.

Negó de plano que ese episodio hubiera ocurrido y aseguró que nunca recibió ninguna denuncia. "Sé que se dijo, pero no tengo idea", afirmó.

Explicó que ni ella ni sus hijas conocieron a la mujer en cuestión como pareja de Valverde y prefirió no profundizar. "No me corresponde meterme en lo que sentía. Si él no lo quiso compartir conmigo y con las nenas, no me voy a meter en eso. Y menos ahora que ya no está Gaspar. No me interesa hablar", sostuvo.

El momento más emotivo de la charla llegó sobre el final, cuando Galeano le mostró una foto junto al padre de sus hijas y le preguntó qué le diría si pudiera volver a hablar con él. "Sé que él está entre nosotros", respondió Vignola.

Entonces reveló que, apenas dos semanas antes de su muerte, ambos habían mantenido una última conversación muy distinta a todas las anteriores. "Fue espectacular. Nos dijimos un montón de cosas del pasado, que no nos habían gustado", recordó.

"Hicimos mucha mea culpa de cosas que no habíamos hecho bien", confesó Vignola. Según contó, aquella charla también les permitió agradecerse mutuamente y conversar sobre el futuro de Luana y Alina, y la manera en que querían seguir acompañándolas. "Es creer o reventar. Después de tantos años separados. Habíamos tenido mil charlas diarias, pero nunca habíamos hablado de esa forma y estuvo genial", expresó.

También habló por primera vez de las horas previas al derrame cerebral que sufrió Valverde. Recordó que el 4 de diciembre, día del cumpleaños de Alina, él canceló la merienda que tenía prevista con sus hijas porque se sentía muy mal. "Me dijo: 'No puedo porque se me parte la cabeza'. Hizo un esfuerzo enorme por ir al streaming y después pasó lo que pasó", relató.

Luego recordó otro mensaje que, con el paso del tiempo, adquirió un significado completamente distinto para ella. "Ese día que él estaba en la habitación con todo apagado y tenía un trapo frío en la cabeza para aliviarse, también me dijo: 'Hoy no voy a estar en el cumpleaños, cuidalas'. Después de que todo pasó, fueron mensajes que llegaron y entendí", contó emocionada.

Pese al dolor, aseguró que siente que no le quedó nada pendiente con el padre de sus hijas. Contó que hay conversaciones que quedarán para siempre en su intimidad, pero destacó el profundo agradecimiento que siente por la historia compartida.

"Tenemos dos hijas hermosas y eso se lo agradeceré eternamente. Lo que crecimos laboralmente fue increíble. No sé si hubiera llegado a lo que llegué sin él al lado: hacer una sitcom, hacer programas de humor y un montón de cosas", reconoció.

"Yo toqué el cielo con las manos en la comunicación y creo que fue porque nos potenciamos juntos. Eso es un agradecimiento eterno. Agradecer que vivimos no voy a decir 14 porque los últimos dos años fueron complicados y no soy hipócrita, pero redondeamos 12 años de muchísima felicidad y compañerismo", cerró.