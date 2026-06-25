Giannina Silva reveló el regalo que le hizo Carlos Páez Vilaró antes de morir y cuál es su sueño profesional

Giannina Silva pasó por Marca Registrada, el ciclo que conduce Leo Hernández en Ola Stream, y repasó distintos momentos de su vida, desde sus inicios en el modelaje, su experiencia en Miss Universo hasta qué significa ser parte de una de las familias más emblemáticas del candombe uruguayo. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando recordó a Carlos Páez Vilaró y reveló un gesto que el artista tuvo con ella poco antes de morir.

La conductora de Vamo Arriba (Canal 4) contó que nació en el barrio Palermo, frente al colegio Elbio Fernández, y que creció rodeada de la tradición carnavalera y candombera de los Silva. Su abuelo, Juan Ángel Silva, fue una figura fundamental en la historia de las comparsas, legado que continuaron luego su padre Raúl Silva y su tío "Cachila" Silva.

"Mi padre y mi tío continúan con la época de oro, también de Morenada en su momento, y hoy la agrupación que continúa con el respaldo de los Silva es Cuareim 1080, de la mano de mis primos, los hijos de Cachila", comentó.

Ese relato derivó naturalmente en la figura de Carlos Páez Vilaró, quien mantuvo una estrecha relación con la familia y con el mundo del candombe. El artista no solo participó del tradicional Desfile de Llamadas junto a la comparsa, sino que además fue quien bautizó a Morenada junto a Juan Ángel Silva.

"Fue parte de mi vida Páez Vilaró. Era muy amigo de mi abuelo, quería mucho a mi papá y a mis tíos, y a mi generación también", recordó la modelo e influencer.

Según contó, el artista siguió de cerca varios momentos importantes de su carrera. Incluso fue uno de los primeros en llamarla para felicitarla cuando fue elegida Reina del Carnaval y Reina de Punta del Este. "Él me seguía de cerca", dijo, todavía sorprendida por el interés que esta leyenda mostraba por sus logros.

Carlos Paéz Vilaró desfilando con Cuareim en las Llamadas. Foto: Archivo El País

Pero el recuerdo más especial llegó al hablar de uno de los últimos encuentros que compartieron. "Un tiempito antes de morir, me invitó a su casa con Annette, su esposa. En un momento se va de la terraza donde se ve la caída del sol en Casapueblo y me dice: 'Esperame un segundo, Giannina, que tengo algo para vos'", relató.

Silva recordó que se quedó esperando junto a Annette y una prima que también había sido invitada. Minutos después, Páez Vilaró regresó con una de sus clásicas láminas ilustradas con tamborileros. "'Esto es para vos', me dijo", recordó.

La obra continúa ocupando un lugar privilegiado en su hogar. No solo por su valor artístico, sino también por la dedicatoria que el pintor escribió especialmente para ella. "La tengo en casa encuadrada. Dice: 'Para Giannina, con todo mi cariño de siempre. Carlos Páez Vilaró'", contó.

Con el paso de los años, aquel momento adquirió un significado distinto. "Cuando agarré la lámina vi algo en sus ojos. Con el diario del lunes uno interpreta todo distinto, pero yo lo sentí una despedida. Un 'te dejo esto antes de irme'. No me lo olvidé nunca", confesó.

Durante mucho tiempo conservó el regalo guardado como un tesoro. Recién después decidió enmarcarlo para exhibirlo en su casa, donde hoy ocupa un lugar central.

Como cierre de la historia, Silva reveló además una anécdota que demuestra la cercanía que existió entre Páez Vilaró y su familia. Según contó, cuando ambos eran jóvenes, el artista guardaba muchas de sus láminas en una de las habitaciones que pertenecían a su abuelo Juan Ángel Silva en el histórico conventillo Mediomundo.

El nuevo proyecto que Giannina Silva quiere encarar

Giannina Silva. Foto: Daniel Ayala. Estilismo: Jorge Cruz.

Consultada sobre qué le diría a aquella Giannina de nueve años que imaginaba un futuro en las grandes pasarelas, la conductora respondió que la alentaría a seguir confiando en sí misma y en sus sueños. Según explicó, la maternidad también la llevó a mirar esa etapa de otra manera y a entender ese ejercicio como una forma de sanar.

De cara al futuro, aseguró que sigue abierta a nuevos desafíos profesionales. Aunque se mostró feliz con su presente en Vamo Arriba, donde disfruta de la cercanía con la audiencia y de la libertad que encuentra en el formato, confesó que hay un terreno que le gustaría explorar: el streaming. "Va buscando su forma y se va instalando en nuestro país. Es un código diferente que me gustaría experimentar, ver si puedo charlar en ese formato", concluyó.