¿Y esa mano? La alegría subida de tono de García Morales con Lucía Brocal tras salir campeón

En su temporada debut como director técnico, Leandro García Morales fue protagonista de una hazaña histórica al salir campeón con Peñarol este lunes frente a Aguada. Sin embargo, entre la euforia de los festejos, los abrazos y la locura colectiva, las redes sociales hicieron foco rápidamente en una postal que se volvió de las más apasionadas de la noche.

Apenas sonó el silbato final, su novia, la conductora Lucía Brocal, bajó directo al parquet para fundirse en un emotivo abrazo con el flamante DT campeón. Pero más allá de la emoción compartida, hubo un detalle en las historias de Instagram de la periodista que no pasó desapercibido.

La pícara foto de Brocal y García Morales en los festejos de Peñarol. Foto: @luciabrocal

En la foto del abrazo en medio de la cancha, se puede ver al entrenador celebrando con todo: mientras ella lo rodea con los brazos, la mano de García Morales descansa con total picardía por debajo de la cintura de su pareja. Una caricia indiscreta que dejó en claro que el campeonato se celebra sin medias tintas. La fotografía, que fue compartida por ella en su cuenta de Instagram, la acompañó por el emoji de un rostro emocionado y el de un corazón amarillo, en alusión a los colores de su equipo.

Además de la imagen en la cancha, Brocal abrió las puertas de la intimidad del festejo con una segunda captura tomada en las zonas internas del Antel Arena. En ella, ya alejados de la marea de hinchas, se los ve posando súper cómplices y relajados. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, lo abraza de costado apoyando la mano en su pecho, mientras él luce el conjunto deportivo de Peñarol con la satisfacción del deber cumplido. "Felicitaciones mi amor ", fue el tierno mensaje con el que la periodista coronó la imagen.

Brocal y Lucía Morales tras el triunfo de Peñarol. Foto: @luciabrocal

Lucía y Leandro llevan tres años de relación consolidada. Suelen optar por mantener un bajo perfil en los medios, y sus apariciones juntos en el universo digital son cuidadas y reservadas para ocasiones puntuales. Pero la ocasión de festejo merecía romper cualquier protocolo de discreción.