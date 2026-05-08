Nació Mateo Álvarez, el hijo de la conductora Andy Vila: la tierna foto con la que lo presentó en redes

La dulce espera llegó a su fin para Andy Vila. La reconocida comunicadora anunció con enorme alegría el nacimiento de su hijo Mateo, quien llegó al mundo este viernes 8 de mayo en un clima de felicidad y emoción.

A través de sus redes sociales, Andy presentó oficialmente al pequeño con una tierna imagen que conmovió a sus seguidores. En la postal se ve al recién nacido descansando plácidamente, acompañado por una frase que resume el momento: "4.200 kg de puro amor. Bienvenido, Mateo".

Además de compartir la primera foto de su hijo, la conductora publicó varios videos de las horas previas al parto y aprovechó para agradecer especialmente al equipo médico del Sanatorio Mautone. "Fue un día soñado. Me hicieron sentir muy cuidada y respetada", expresó, destacando el trabajo de su ginecóloga y del equipo de neonatología que la acompañó durante el nacimiento. Según pudo saber Tv Show, la conductora quiso que el parto fuera por cesárea.

Andy eligió el centro médico de Punta del Este para dar a luz, ya que desde hace tres años vive allí junto a su pareja, Emiliano Álvarez, y Emma, su primera hija. De hecho, en la noche previa al parto compartió una historia de Instagram desde la camilla del sanatorio, donde se veía a la niña de casi cuatro años esperando con entusiasmo la llegada de su hermanito. "¿Y entonces?", escribió la comunicadora con humor.

La expectativa de Emma horas antes de la llegada de Mateo. Foto: @andyyvila

La publicación de Mateo rápidamente se llenó de "me gusta" y de mensajes de cariño de colegas, amigos y seguidores que acompañaron de cerca su embarazo. Excompañeros de Canal 4 y Canal 12 como Rusito González, Anahí Lange, Lucía Brocal y Federico Buysan fueron de los primeros en dejarle en redes comentarios con los mejores deseos.

Emocionada por las muestras de afecto, Andy respondió: “Gracias por tantos mensajes y por estar pendientes de este momento. Me hacen llegar mucho amor. ¡Los quiero mucho!”. Finalmente, la comunicadora definió la jornada como “un día que guardamos para siempre”, reflejando la felicidad de la familia en este momento tan especial.