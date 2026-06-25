El duro comentario de Aldo Silva sobre Yamandú Orsi tras la caída en aprobación: "Fue una cosa espantosa"

Las cifras de aprobación del gobierno difundidas por la consultora Cifra, que ubican al presidente Yamandú Orsi con apenas un 20% de aprobación y 65% de desaprobación, motivaron un intenso intercambio en el equipo de Informativo Sarandí sobre las razones detrás del descenso en la imagen del mandatario.

Durante el análisis, el periodista Aldo Silva atribuyó esta tendencia en parte a "problemas de comunicación muy groseros" y recordó el episodio de la camioneta oficial, que generó una fuerte polémica semanas atrás cuando una investigación periodística reveló que había sido adquirida con un descuento de 25 mil dólares. En esa ocasión, al ser consultado sobre la compra de un vehículo para la Presidencia, Orsi respondió: "Si hay descuentos, me tiro de cabeza", una frase que despertó un aluvión de críticas.

“Lo de si hay descuento… yo me tiro de cabeza, eso fue tremendo!!! cayó horrible!! fue una cosa espantosa eso!! Son detalles que han degradado la imagen del presidente Orsi y la tiene que revertir con trabajo” opinó Aldo Silva hablando sobre la baja aceptación ciudadana del… pic.twitter.com/yWmjH2Xde9 — leo sarro press (@leosarro) June 25, 2026

"Fue una cosa espantosa", resumió el conductor en Sarandí, tal como se puede ver en un recorte del periodista Leo Sarro. Y continuó: "Le dolió a todo el mundo. A la persona que se enteró de lo que había dicho el presidente le cayó horrible, le pegó abajo del cinturón. Son detalles que han degradado la imagen del presidente, que la tiene que revertir con trabajo y cuidando mucho sus palabras".

Luego, recordó que Orsi "salió con un mensaje en el que faltaba mencionar cosas importantes", en alusión al video que grabó el presidente para explicar la operación y pedir disculpas. En esa pieza señaló que había entregado su camioneta Hyundai modelo 2020 como parte de pago y que había completado la diferencia con recursos propios. Sin embargo, horas más tarde otra investigación reveló un dato que no había sido mencionado en el video: además de su vehículo personal y una transferencia de unos US$ 15.000, Orsi también había entregado una Renault Stepway que había sido donada durante la campaña electoral.

Orsi retirándose de un acto en la polémica camioneta. Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

Por su parte, la periodista Paula Barquet coincidió en que existe un problema en la conducción política y en la forma en que el mandatario transmite sus decisiones. "Es un presidente que muestra mucha inseguridad. Sale improvisado. Uno está acostumbrado a un presidente que tome las riendas pero hay algo que no está funcionando. Se reclama un presidente que tenga más certeza en el mando", expresó.

El debate se produjo luego de conocerse la última medición de Cifra, cuyos resultados reabrieron la discusión sobre el desempeño del gobierno y los desafíos que enfrenta Orsi para recuperar la confianza de la ciudadanía. El trabajo publicado este miércoles sostiene que un 20% de los uruguayos aprueba la gestión de Orsi y 65% desaprueba, mientras que un 12% ni aprueba ni desaprueba. Cuando se filtra por partido político, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 41%, desaprobación 34%, ni aprueba ni desaprueba un 18% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 94%, ni aprueba ni desaprueba un 5% y un 1% aprueba.