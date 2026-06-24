El emotivo recuerdo de Luana Valverde en el cumpleaños de Gaspar: "Te extraño todos los días"

El recuerdo de Gaspar Valverde sigue muy presente en su familia. En la fecha en que el actor, humorista y conductor uruguayo hubiera cumplido 51 años, su hija mayor, Luana Valverde, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales que conmovió a seguidores y amigos.

Gaspar Valverde falleció el 8 de diciembre de 2025, a los 50 años, luego de sufrir un derrame cerebral provocado por un aneurisma. Su partida generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo uruguayo, donde desarrolló una extensa carrera.

En ocasión de su cumpleaños, Luana compartió una fotografía junto a su padre y escribió unas breves pero emotivas palabras: "Feliz cumple papito, donde sea que estés. Te aman tus princesas. Te extraño todos los días".

Gaspar Valverde junto a sus hijas, Luana y Alina, festejando sus 50 años. Foto: Instagram @gaspar_valverde

El mensaje estuvo acompañado por la respuesta de su madre, la comunicadora Karina Vignola, quien también quiso expresar públicamente el orgullo que siente por sus hijas.

"Princesa, papá siempre va a estar en nuestros corazones. Son dos valientes hijas, orgullosa de ustedes y seguro papá también. Las amamos", escribió Vignola, mencionando además a Alina, la menor de las hermanas.

Gaspar y Karina formaron una de las parejas más populares de la televisión uruguaya. Compartieron pantalla en exitosos programas como Ojo al piojo y Terapia de pareja, además de numerosos proyectos teatrales y televisivos. Aunque se separaron en 2022 y oficializaron su divorcio en 2024, mantuvieron una relación cordial y cercana hasta el final.

Fruto de esa relación nacieron Luana, en 2008, y Alina, en 2011, quienes desde el fallecimiento de su padre han compartido en distintas ocasiones recuerdos y homenajes en su memoria.

Valverde dejó una huella importante en el entretenimiento uruguayo gracias a su carisma, su humor y su versatilidad como conductor, actor y comediante. A siete meses de su partida, el cariño de su familia y el recuerdo del público continúan manteniendo viva su memoria.