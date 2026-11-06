El papa León XIV ya está volando hacia Uruguay; así será el minuto a minuto de su gira

Con una agenda cargada de simbolismo, encuentros institucionales y recorridas que la Iglesia Católica espera que sean multitudinarias, el papa León XIV se prepara por estas horas para pisar el suelo de Montevideo en una visita apostólica que promete dejar una huella profunda en la sociedad uruguaya, al igual que pasó con los dos viajes de Juan Pablo II en los años 1987 y 1988.

La travesía del Santo Padre comenzó a las 7 de la mañana de hoy en Roma (o sea a las 3 de la madrugada, hora local) en el aeropuerto de Fiumicino, desde donde el papa partió con destino a la capital uruguaya, la primera parada de un viaje que lo llevará también a Argentina y Perú.

Tras el aterrizaje, programado para las 16:30 horas, y la acogida oficial en la terminal aérea de Carrasco -donde se espera que bese el suelo, como es tradición cada vez que visita un país en el que nunca ha estado siendo Papa-, el pontífice se trasladará hacia la zona costera.

El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “papamóvil” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Papa León XIV durante su audiencia de este miércoles Foto: Vatican News

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela, donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al momento de llegar a la plaza, realizará una “línea de saludo”, en la que estarán presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También estará la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.

Papamóvil que trasladará al papa León XIV en Uruguay. Foto: Captura Canal 5.

Posteriormente, Robert Prevost mantendrá un encuentro privado con Orsi en el Edificio José Artigas, al que se espera que también se sumen los líderes de los otros partidos políticos, aunque no se ha especificado quiénes participarían. Luego, tras recibir la Llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, León XIV cruzará a pie la Plaza Matriz -rodeado por un cordón humano de niños- rumbo a la Catedral de Montevideo, adonde mantendrá una reunión privada con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Allí será recibido, entre otros, por el cardenal Daniel Sturla, y por el presidente de la Conferencia Episcopal, Milton Tróccoli.

Más tarde, León XIV saldrá por la puerta principal de la Catedral, donde estará colocado un micrófono. Dependerá de él si lo utiliza o no para decir unas palabras. La agenda, en general, podría verse modificada según su voluntad: el tiempo de los trayectos, lo planeado en cuanto a los sitios en los que hable o no, y las paradas que él decida hacer.

Luego, se retirará hacia la Nunciatura Apostólica, adonde pasará la noche.

Preparación de la Plaza Independencia para la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: Natalia Rovira

Día 2

La segunda jornada combinará una intensa escala en el interior del país, para la que la Iglesia Católica espera concentraciones masivas. Muy temprano por la mañana, el papa saldrá rumbo al aeropuerto de Carrasco, desde donde partirá hacia el departamento de Paysandú, donde la hotelería local se encuentra colapsada desde hace semanas y los propios vecinos han recurrido a ofrecer alojamiento en redes sociales o a alquilar balcones para ser testigos privilegiados del paso papal. Aterrizará en el departamento pasadas las 9 de la mañana, y allí será recibido por el intendente, Nicolás Olivera, y por autoridades locales de la Iglesia Católica. Allí estará también el cardenal Sturla.

Un rato más tarde, a bordo del papamóvil, León XIV recorrerá el Parque París Londres ante los fieles, para luego presidir una Santa Misa en homenaje a Jacinto Vera. Luego, tras visitar la Basílica del Rosario y mantener un momento de oración íntima, emprenderá su vuelo de regreso a Montevideo al mediodía.

De retorno en la capital, la agenda no se detendrá. El papa continuará su recorrida por el barrio Casavalle, donde bendecirá las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe. Participará allí de un momento de oración tras escuchar testimonios locales de superación y recibirá un cuadro alegórico del “Cristo del carrito” en recuerdo del legado del Padre Cacho.

Escenario para la visita del papa León XIV en Paysandú. Foto: Miguel Suárez - Catedral de Paysandú

La siguiente parada de Prevost será la Universidad Católica del Uruguay, adonde se reunirá con la comunidad académica y donde se espera también la presencia de autoridades del gobierno, impartiendo finalmente una bendición desde la Terraza Juan Pablo II a los estudiantes que estarán -se espera- congregados en el patio central del edificio.

El día cerrará con uno de los momentos más convocantes, en el Estadio Centenario, adonde habrá un show musical que incluirá a artistas como Lucas Sugo .

Allí, el papa realizará una vuelta completa alrededor del histórico campo de juego para saludar a la multitud, escuchar testimonios de fieles y encabezar una gran vigilia de oración comunitaria. Las entradas para el evento se agotaron rápidamente, por lo que se espera que las tribunas estén colmadas de fieles. También se aguarda la presencia de cientos de personas fuera del Estadio. Todo el viaje del papa será transmitido por un canal oficial de la Iglesia Católica local.

Remeras y gorros del papa León XIV en el marco de su visita a Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Día 3

En el último tramo, el papa se trasladará otra vez al interior, primero a Canelones y luego a Florida. En Juanicó, visitará la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, donde bendecirá la imagen fundadora, plantará un olivo memorial y recibirá productos representativos de la zona -como dulce de leche y distintos vinos.

Su arribo a Florida estará marcado por un recibimiento con jinetes a caballo en la zona de la ruta 5 y el puente Piedra Alta. El intendente local, Carlos Enciso, en tanto, lo declarará Ciudadano Ilustre y le entregará distinciones artesanales.

Ya en el entorno de la Catedral Basílica, León XIV encabezará una Santa Misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.

Tras almorzar con los obispos -el menú se presume que será asado- y saludar a los voluntarios que hicieron posible la logística del evento, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida y emprender su vuelo rumbo a Buenos Aires. Ese mismo día será recibido por el presidente Javier Milei.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

La espera

Días atrás, entrevistado por En Clave País, el cardenal Sturla recordó que, a la semana de que fuera elegido papa, él mismo le pidió a León XIV una audiencia y allí le presentó “la realidad de la Iglesia del Uruguay”.

Según dijo, Prevost ya sabía que Uruguay es “un país muy secularizado”. El cardenal, en tanto, le mencionó a la Iglesia local con cuatro palabras clave: “Es pobre y libre, pequeña y hermosa”.

A entender de Sturla, es pobre porque no tiene “muchos recursos”, pero también libre porque no tiene “compromisos” y “actúa con libertad”, lo que representa “lo bueno de la laicidad uruguaya”. A su vez es pequeña porque no representa a “la gran mayoría de la nación, las encuestas hablan de 35%, que en el contexto de Latinoamérica es poco”. Pero a su vez “es hermosa” porque “hace innumerables obras de asistencia, de promoción, de educación, y cumple su función principal que es el anuncio del evangelio y de Jesucristo”, destacó Sturla.

Prevost viaja a América tras someterse a una cirugía en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras detectarse un adenocarcinoma. Cuatro días más tarde se le dio el alta médica.

Nunciatura Apostólica en Montevideo. Foto: Google Maps.

Elementos prohibidos en los eventos

Para garantizar la seguridad durante los eventos en los que estará el papa, la Iglesia Católica informó queda estrictamente prohibido el ingreso con armas de cualquier tipo (incluidas réplicas), explosivos, fuegos artificiales, gas pimienta y gas lacrimógeno, así como equipos de rayo láser, aerosoles, pinturas, pistolas de agua y drones. Tampoco se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas, botellas o artículos de vidrio, latas, conservadoras, ni mochilas que superen los 20 litros (40 x 30 cm). Por razones de organización y movilidad del público, no se podrá acceder con sillas, coches para bebés, paraguas con punta, ni muñecos.