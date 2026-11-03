Figuras de Canal 10 y Canal 12 conducirán la gran vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario

La visita del papa León XIV se ha convertido en el tema de conversación por excelencia en Uruguay. Desde los preparativos para recibirlo y los detalles del recorrido del pontífice hasta iniciativas especiales, como el certamen que organizó Casa Don Jacinto donde se eligió un postre para homenajearlo, cada novedad genera expectativa.

Pero en las últimas horas se conoció otra noticia que involucra a tres caras conocidas de la televisión y los medios uruguayos.

Noelia Etcheverry anunció en redes sociales que será una de las encargadas de conducir la llegada del papa al Estadio Centenario, en el marco de la vigilia que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre. Lo hará junto al sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde y al mago y comunicador Daniel K.

"Con el corazón explotado les quiero contar que voy a conducir la llegada del papa León XIV al Estadio Centenario, junto a @gordo.verde y @danielkmagia", escribió la conductora de Canal 10 en sus redes sociales, donde compartió imágenes de una recorrida por el escenario mientras todavía se encuentra en pleno armado.

Etcheverry también mostró la pequeña capilla que se instaló dentro del estadio y contó que allí se celebra misa todos los días para los voluntarios que trabajan en los preparativos.

"Me siento muy feliz, emocionada y profundamente orgullosa de ser parte. Gracias por confiar en nosotros. Ahora solo quiero agradecer y prepararme para ese día junto a este tremendo equipo", expresó.

La comunicadora también compartió una reflexión personal sobre el significado que tiene esta oportunidad para ella. Dijo sentir que esta convocatoria se la había enviado su abuela Aurelia y que seguramente estaría muy orgullosa desde donde esté. Además, adelantó que más adelante contará la historia de su abuela y el lugar que ocupa en su camino de fe.

Daniel K, Noelia Etcheverry y Andrés "Gordo" Verde conducirán la vigilia del papa León XIV en el Estadio Centenario.

Como si fuera poco, reveló una coincidencia que la emocionó especialmente: un día antes de recibir la propuesta había decretado que llevaría a su madre a Florida para conocer al papa.

Los tres elegidos tienen experiencia frente a las cámaras. Etcheverry es una de las figuras de Canal 10, donde conduce Sonríe y MasterChef Uruguay. Daniel K fue compañero suyo en la conducción de La Voz Kids y este año regresó a la televisión como capitán de Poné Play, en Canal 12.

Por su parte, Andrés "Gordo" Verde es sacerdote y también tiene experiencia en televisión, ya que participó en una de las ediciones de MasterChef Celebrity.

La visita de León XIV a Uruguay se enmarca en una gira latinoamericana que también incluirá Argentina y Perú. El pontífice llegará al país el viernes 6 de noviembre, sobre las 16:30, al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Durante su estadía en Montevideo, el pontífice participará de una recepción oficial en la Plaza Independencia, donde será recibido por autoridades y brindará un discurso. También mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi, recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo y tendrá un encuentro con representantes de la Iglesia.

El sábado 7 viajará a Paysandú para celebrar una misa en el Parque París Londres. Por la tarde regresará a Montevideo, donde visitará Casavalle y participará de un encuentro con la comunidad educativa de la Universidad Católica.

La jornada culminará con una vigilia en el Estadio Centenario, que contará con la conducción de Noelia Etcheverry, Daniel K y el sacerdote Andrés "Gordo" Verde.

El domingo 8, celebrará una misa en Florida a las 10:30 y, posteriormente, partirá hacia Buenos Aires para continuar su gira latinoamericana.