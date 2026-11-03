Tres famosos festejaron juntos sus 40 años y un detalle de la celebración se robó las miradas: el video

El pasado fin de semana, diversas historias acapararon la atención de los usuarios en Instagram al mostrar a tres caras conocidas de los medios soplando juntas las velitas. Se trata de un trío de compañeros de Radio Sarandí, más precisamente del programa Las cosas en su sitio, que aprovecharon que coinciden en el año de nacimiento (1986) y decidieron celebrar juntos el cambio de década.

Los protagonistas fueron Daro Kneubuhler y Paula Barquet, dos de los conductores del ciclo, y el actor Germán Medina, quien tiene una columna de humor en el programa titulada Terapia para todos.

"Como estamos los tres en la radio y los tres cumplíamos 40 este año, dijimos: 'Vamos a hacer un festejo'. Germán cumplió el 19 de enero, Paula a mitad de año y yo el 16 de octubre. Esperamos una fecha que estuviera un poquito más lindo, pero pasamos precioso. Estuvo divino", contó Daro en diálogo con TV Show.

En uno de los videos se los pudo ver bailando alrededor de una torta, con papel picado por encima, mientras sonaba el clásico "Que los cumplas feliz".

El baile fue uno de los protagonistas de la celebración y el trío se convirtió en el rey de la pista. En otro video aparecen moviéndose al ritmo de "No te creas tan importante", el clásico de Damas Gratis.

Más entrada la noche, y aprovechando que era Halloween, salieron a un boliche para continuar la fiesta. También quedó registro de ese momento: se los vio bailando música electrónica en una pista llena de gente. Daro posó con lentes de sol y Paula llevó un antifaz.

Sus amigos también se pusieron a tono con la noche especial y llevaron sombreros, abanicos y otros accesorios.

La llamativa torta de cumpleaños de Daro Kneubuhler, Paula Barquet y Germán Medina.

Pero hubo un detalle que no pasó inadvertido: una torta inmensa, a tono con la noche de brujas, que se robó todas las miradas. Era de color marrón y estaba decorada con calaveras, cruces y calabazas dulces, además de un baño que simulaba telarañas.

Al día siguiente, Paula publicó un video de los tres charlando en el patio del salón de fiestas, abrazados y felices de haber concretado el plan. "Lo hicimos", escribió, y arrobó a sus compañeros y amigos.