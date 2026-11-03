"Nos robaron": periodista de Canal 10 denuncia que le destrozaron el auto, llevaron pertenencias y hasta nafta

La periodista deportiva Fiorella Rodríguez, integrante del programa Arriba gente de Canal 10 y del equipo de Carve Deportiva, fue víctima de un robo en Montevideo. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Eduardo Acevedo y Guaná, donde tenía estacionado su auto cuando delincuentes lo atacaron: rompieron los vidrios y se llevaron varias pertenencias personales, además de combustible.

La comunicadora dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía del automóvil con una de sus puertas abiertas y restos de vidrios rotos sobre la vereda.

"Nos robaron", escribió Rodríguez en una historia de Instagram, en la que detalló los objetos sustraídos y solicitó la colaboración de sus seguidores para intentar recuperarlos.

Entre las pertenencias robadas había ropa de la selección uruguaya de handball, una mochila de la marca Hummel con prendas y artículos personales, una camiseta del club Pontevedrés, un reloj Skagen y una pizarra táctica de Uruguay con el nombre de Gabriel Chaparro.

También desaparecieron objetos de especial valor afectivo, entre ellos un neceser con pines de distintas federaciones deportivas, reunidos a lo largo de muchos años.

"Si alguien ve en una feria o donde sea" alguno de estos artículos, pidió que se comunicaran con ella. La periodista agradeció además a quienes compartieron su publicación para darle mayor difusión al episodio.

Pero el robo no se limitó a los objetos que se encontraban dentro del vehículo. Los delincuentes también rompieron la manguera del combustible para llevarse nafta, lo que provocó nuevos daños materiales en el automóvil.

Ante esta situación, Rodríguez volvió a recurrir a sus seguidores para solicitar recomendaciones de talleres donde pudiera reparar los vidrios y la instalación de combustible.

"Gracias a todxs por la difusión. Si alguien recomienda algún taller para arreglar vidrio y la manguera del combustible (la rompieron para robar nafta) se agradece", expresó.