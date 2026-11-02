Canal 5 repudió los dichos de Fernando Vilar sobre las infancias trans y le exigió una rectificación pública

El viernes, en el programa Buscadores, el periodista Fernando Vilar realizó un repudiable comentario que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano Uruguay, Virginia Gallego escribió en sus redes sociales que el comentario era "nefasto y ridículo", como cientos de otras personas que criticaron los dichos de Vilar.

Ahora el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) emitió un comunicado donde "expresa su profundo rechazo" a las declaraciones de Vilar. El viernes 30 de octubre, en el programa, Vilar dice "Supongamos que yo tengo un hijo que cuando tiene ocho años viene de pantaloncito, pelito corto, con la pelota abajo del brazo y me dice: 'Papá, me siento nena'. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro, un problema menos'?", mientras los restantes integrantes del programa no reaccionan.

El organismo estatal también consideró que las expresiones de Vilar fueron “absolutamente desafortunadas e impropias” de un medio de comunicación público, y solicitó una rectificación pública. Vilar pedirá, el miércoles, las disculpas al aire.

Comunicado de Secan ante los dichos de Fernando Vilar en "Buscadores"

Ante las expresiones realizadas por el periodista Fernando Vilar durante la emisión del programa Buscadores, en el marco de un intercambio sobre las infancias y adolescencias trans, Canal 5 expresa su profundo rechazo y considera necesario manifestar públicamente su posición.

Los dichos formulados resultan absolutamente desafortunados e impropios del ámbito de comunicación y debate que debe promover un medio de comunicación, y más aún, un medio público.

Consideramos que este tipo de manifestaciones banaliza situaciones de enorme sensibilidad, puede resultar estigmatizante y generar dolor en las personas trans, sus familias y, especialmente, en niñas, niños y adolescentes.

La libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son valores fundamentales de una sociedad democrática y deben tener plena vigencia en los medios públicos. Sin embargo, su ejercicio debe estar acompañado de responsabilidad, respeto por la dignidad de las personas y reconocimiento de sus derechos. La apertura al debate y a la diversidad de perspectivas no puede confundirse con la legitimación de expresiones que puedan contribuir a la discriminación o la violencia.

Fachada de Canal 5. Foto: Archivo. Darwin Borrelli / Archivo El País.

Queremos dejar expresamente establecido que las manifestaciones realizadas no representan la posición institucional de Canal 5 ni los principios que orientan el trabajo de los medios públicos.

Como televisión pública tenemos la responsabilidad de construir una comunicación plural, inclusiva y respetuosa de la diversidad de nuestra sociedad. Esto implica cuidar especialmente los contenidos, los términos y las formas en que se abordan las distintas realidades sociales.

En ese sentido, hemos solicitado formalmente a la dirección y producción de Buscadores, programa realizado en régimen de coproducción, que efectúe una rectificación pública de los dichos, en el propio programa y en un espacio de características equivalentes, y que genere una instancia de participación para que personas trans y sus familias puedan compartir sus experiencias y aportar sus perspectivas.

Asimismo, profundizaremos las instancias de reflexión y sensibilización con nuestros equipos de conducción, producción y contenidos, extendiendo este trabajo también a las producciones realizadas en régimen de coproducción.

Canal 5 reafirma su compromiso con una televisión pública respetuosa de la diversidad, promotora de derechos y abierta a todas las voces. Una televisión que entiende que el debate democrático es indispensable, pero que debe desarrollarse siempre desde el respeto por la dignidad de todas las personas.