"Puedes verlo todo", el elogiado documental con chances en los Oscar tiene fecha de estreno en Uruguay

Hay historias reales que parecen demasiado increíbles para ser ciertas. La de Elizabeth Holmes es una de ellas. La empresaria que prometió revolucionar la medicina con una tecnología capaz de realizar análisis complejos con apenas una gota de sangre, terminó condenada por fraude.

Ahora, cuando su historia parecía suficientemente conocida, ya hay una serie protagonizada por Amanda Seyfried, The Dropout en Disney+, y un documental de televisión en HBO Max, Desangrando Silicon Valley, llega al cine un documental propone volver a mirarla desde un lugar inesperado: el interior de su propia casa.

Puedes verlo todo (su título original es You Can See Everything), la película dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, llegará a los cines uruguayos el 26 de noviembre y ya se perfila como uno de los títulos que podrían dar pelea en la próxima temporada de premios, con los Oscar en el horizonte. La película de la productora A24, de casi tres horas de duración tiene 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, y 9,1 en Imdb.

La premisa parece salida de un thriller. Treinta y cuatro días antes de ingresar a prisión, Holmes invitó a un equipo de filmación, inicialmente escéptico, a registrar cada uno de sus movimientos. Lo que comenzó como un retrato íntimo de una mujer a punto de perder su libertad terminó convirtiéndose en un proyecto de tres años, que se adentra en una historia cada vez más desconcertante.

La protagonista es una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de Silicon Valley. En 2003, con apenas 19 años, Holmes fundó Theranos, una compañía que prometía cambiar para siempre los análisis clínicos mediante un sistema que podía detectar enfermedades con una mínima cantidad de sangre. La empresa llegó a estar valuada en miles de millones de dólares, pero la tecnología no funcionaba como se había anunciado. El escándalo terminó con Holmes condenada por fraude a inversores y sentenciada a más de 11 años de prisión.

Lo curioso es que la propia Holmes aceptó abrir las puertas de su vida cotidiana a los realizadores en un momento en que tenía muy poco margen para controlar lo que vendría después. La cámara se instala así en un territorio donde conviven la intimidad familiar, las preguntas incómodas y una protagonista cuya versión de los hechos sigue generando interrogantes.

Puedes verlo todo tuvo una presentación sorpresa en el Festival de Telluride y rápidamente comenzó a llamar la atención de la crítica y de la industria. Su recorrido comercial en Estados Unidos y las conversaciones que despertó también alimentaron las especulaciones sobre una posible candidatura al Oscar a mejor película, una posibilidad especialmente llamativa tratándose de un documental.