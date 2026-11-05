El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su primer viaje a Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV recibió el miércoles al mítico cantante Bob Dylan en la Ciudad del Vaticano, en una audiencia a la que el legendario músico folk estadounidense acudió con una sudadera negra con capucha.

El cantautor, de 85 años y creador de éxitos como "Like a Rolling Stone", "Blowin' in the Wind" y "The Times They Are a-Changin'", y cuyo nombre de nacimiento es Robert Allen Zimmerman, se encuentra actualmente de gira por Italia.

Un artículo publicado en la página web oficial Vatican News señaló que el encuentro fue "breve y consistió en saludos y algunos intercambios distendidos".

El papa regaló a Dylan un rosario y el músico obsequió al líder de los 1.400 millones de católicos del mundo con su autobiografía, según el artículo.

León XIV, el primer papa estadounidense, citó una letra de Bob Dylan en el prólogo de un libro sobre desarme publicado a principios de este año, según Vatican News.

León XIV, de 71 años, ha mantenido posturas firmemente contrarias a la guerra y se ha enfrentado al presidente estadounidense Donald Trump tras sus críticas a la contienda bélica en Oriente Medio.

EL papa León XIV junto a Bob Dylan en el Vaticano. Foto: Handout/AFP fotos

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice.

"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro.

León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro, 'Disarmata e disarmante. La pace è un dono', para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.

En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, "Go Away you bomb': "I hate you cause yer man made and man owned an' man handled" (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula), era la frase.

El pasado julio León XIV ya se reunió con otro icono estadounidense del rock, Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

No es la primera vez que Bob Dylan se ve cara a cara con un papa, ya que en 1997 tocó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes presentes en un congreso eucarístico en la ciudad italiana de Bologna (norte).

Agencia AFP