Famosa uruguaya fue durísima contra Fernando Vilar por sus dichos sobre infancia trans: "Violento discriminador"

Las declaraciones de Fernando Vilar sobre las infancias trans se convirtieron en uno de los temas de la semana y provocaron una ola de rechazo en distintos ámbitos de la sociedad. El comentario que realizó el periodista en el programa Buscadores (Canal 5) generó críticas en redes sociales, un pronunciamiento de la televisión pública y hasta una denuncia penal en su contra.

Una de las figuras que se expresó públicamente fue Evitta Luna, la uruguaya que desarrolla buena parte de su carrera en Argentina. La artista compartió en sus historias de Instagram la noticia sobre los dichos del comunicador y acompañó la publicación con un contundente mensaje.

"Che, estaría increíble que se ponga de moda la vergüenza y no ser un violento discriminador", escribió. Y agregó: "Tan difícil, tan poca sinapsis estás haciendo que se te hace imposible entender que la vida del otrx es del otrx y que puede elegir su orientación sexual o su identidad de género. ¡Qué les preocupa!".

El comentario de Vilar que desató la polémica ocurrió el viernes 30 de octubre, durante una entrevista a la médica y exintegrante de Cabildo Abierto Lorena Quintana. En medio de un intercambio sobre las infancias trans, el periodista planteó una situación hipotética sobre un niño de ocho años que manifestaba sentirse niña y preguntó: «¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?».

La frase generó un fuerte repudio. El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) emitió un comunicado en el que expresó su "profundo rechazo" y consideró que las declaraciones eran "absolutamente desafortunadas e impropias" de un medio público. Además, solicitó una rectificación al aire y un espacio para que personas trans y sus familias pudieran compartir sus experiencias.

La polémica también llegó a la Justicia: colectivos vinculados a la diversidad presentaron una denuncia penal contra Vilar por la presunta comisión de delitos de odio y discriminación por identidad de género. El martes, al regresar al programa, el comunicador pidió disculpas y reconoció la gravedad de sus expresiones. "Fue violento y ofensivo", admitió.

El descargo de Evitta Luna contra Fernando Vilar. Foto: redes sociales

Quién es Evitta Luna

Evitta Luna es una de las uruguayas que viene construyendo su carrera en Argentina. Forma parte del staff de Luzu TV, antes estuvo en Olga, y también ha desarrollado una trayectoria como actriz. Participó en la serie Cautiva, de Max, y en Amor animal, de Prime Video, entre otros proyectos.

Actualmente, además, integra el elenco de La llamada, la obra teatral en la que comparte escenario con Momi Giardina, Leticia Siciliani y Juli Castro, entre otras artistas.

A su agenda en Argentina sumará un nuevo desafío en Uruguay: en 2027 debutará en Carnaval de la mano de murga La Justa, un título histórico que buscará su lugar en el Concurso Oficial a través de la Prueba de Admisión.