Mariano López sorprendió al contar el insólito negocio en el que invirtió 10 años y no le fue bien

En la tarde del martes, durante un intercambio casual sobre productos que no vencen, Mariano López sorprendió a sus compañeros de La mesa de los galanes (Del Sol) con una revelación inesperada sobre un negocio en el que invirtió durante una década y que no terminó dando los resultados que esperaba.

Todo comenzó cuando el propio Mariano les preguntó a sus compañeros qué cosas no vencen. "¿Un vino, por ejemplo?", propuso para romper el hielo. "El humor de Jorge (Pineyrúa)", bromeó Rafa Cotelo. Pablo Fabregat lo corrigió y comentó que, si bien el vino no tiene fecha de caducidad, se pica.

Acto seguido, el también conductor de Telemundo (Canal 12) comentó que la miel no vence. Waldemar, el personaje que interpreta Gastón Carbajal, reafirmó ese concepto y recordó un informe realizado en Telemundo en el que contaban que habían encontrado miel en tumbas egipcias que todavía se podía consumir.

Fue entonces cuando Mariano explicó que tenía conocimiento sobre el tema porque había tenido colmenas. "Yo fui apicultor, ¿sabías? Es un atrevimiento decir esto porque no sé casi nada, pero tuve colmenas en una época", reveló.

El Piñe dijo recordar aquella inversión y acotó que no le había ido demasiado bien. "No me fue muy bien, pero a la larga, con los años, no perdí, pero gané mucho menos de lo esperado", reconoció Mariano.

"¿En qué momento le creíste a uno que te dijo: 'Bo, Mariano, con esto nos llenamos de guita, vamos a poner unos pesos'?", le preguntó con humor Waldemar.

El periodista explicó que, aunque no tenían la expectativa de hacerse millonarios, porque no era un negocio comparable con la soja, en aquel momento se presentaba como una actividad muy próspera. Así fue que en 2014 se asoció con un amigo para invertir en colmenas. Diez años después, decidieron venderlas y cerrar esa etapa.

"Mi amigo, que es el que entiende, siempre me decía: 'La miel es de las pocas cosas que nunca vencen'. Igual, quiero ver si en un barril dejás la misma miel 25 años, si sigue teniendo calidad", concluyó.

La otra experiencia de Rafa Cotelo como emprendedor

Rafa Cotelo en el estudio de Del Sol FM. Foto: Ignacio Sánchez

Pero antes de que Mariano hiciera esta revelación, durante la clásica sobremesa, Rafa Cotelo recordó una experiencia empresarial que tuvo junto a Gustavo Rey en el rubro de las heladerías.

Fue en el arranque del programa, y luego de hablar del récord de días grises y lluviosos en esta primavera, el humorista contó que llegaron a fundirse en menos de un año con uno de los locales que habían abierto, luego de que les tocara atravesar un verano frío y nublado, en el que casi nadie salía a comprar helado. "Cada día que pasaba era un suplicio", comentó.