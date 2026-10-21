Mariano López leyó la picante consulta de un hombre casado y lo frenaron en vivo: "¡Pero lo mandaste en cana!"
El periodista de "Telemundo" compartió en "La Mesa de los Galanes" la consulta de un oyente atraído por una compañera de trabajo. Cuando mencionó un nombre y una ciudad, sus colegas estallaron en risas.
Una consulta sentimental de un oyente dio paso a un insólito momento en La Mesa de los Galanes, el programa de DelSol. Mariano López leyó al aire el mensaje de un hombre casado que siente atracción por una compañera de trabajo, pero un detalle de su lectura hizo reaccionar a sus compañeros: entre risas, lo acusaron de haber dejado expuesto al remitente.
Todo empezó cuando el periodista de Telemundo agarró su celular para compartir una de las consultas que llegan al programa. "Le tengo ganas a una compañera de trabajo, hay muy buena onda con ella. Hasta he notado que me saluda distinto a otros compañeros, pero hete aquí que soy casado", leyó. Y remató con la pregunta que el oyente les planteaba: "¿Qué hago?".
"Ahí suena la chicharra", comentó López, ante el dilema del hombre. Sin embargo, segundos después la atención se desvió hacia otro asunto: al terminar de leer el mensaje, el comunicador identificó al remitente como "Mario de Florida".
"¡Pero lo mandaste en cana, Mariano!", lo interrumpieron desde la mesa. López respondió con naturalidad y una cuota de picardía: "Y bueno, que se joda, ¿para qué puso el nombre?". La frase provocó nuevas risas y advertencias de sus compañeros sobre las posibles consecuencias de haber compartido ese dato.
Y si vos mandás ese mensaje no podés poner 'Mario, de Florida, saludos'", se defendió el periodista, mientras la conversación tomaba un rumbo cada vez más disparatado. Entonces El Piñe lanzó una pregunta que alimentó las bromas: "Pero ¿cuántos Marios hay en Florida?".
Entre carcajadas, Jorge Balmelli quiso saber si el oyente efectivamente había firmado con ese nombre. López, entonces, respondió con otra ocurrencia: "Sí, pero debe ser Héctor de Durazno".
- La reacción de Victoria tras descubrir que Fabricio dudó sobre su género en "Gran Hermano": “Nunca más le doy bola” La simpática pregunta de TV Ciudad a Yamandú Orsi tras una rueda de prensa: "¿Bondiola o queso de cerdo?" Sorpresivo despido de Jeff Granger tras 26 años como docente: "Nunca imaginé que terminaría de esta manera"
¿Encontraste un error?