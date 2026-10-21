La simpática pregunta de TV Ciudad a Yamandú Orsi tras una rueda de prensa: "¿Bondiola o queso de cerdo?"

El presidente Yamandú Orsi recibió una consulta bastante diferente a las habituales al terminar una rueda de prensa en la presentación de la Fiesta de la Chacra en Torre Ejecutiva. Todo ocurrió cuando ya había respondido a los periodistas sobre el evento y el cronista de TV Ciudad José María Caraballo se acercó para hacerle "la última" pregunta.

"Arrancamos hace casi diez años (con La Fiesta de la Chacra) y tiene que ver con mi origen rural en el departamento de Canelones, que es una ruralidad distinta a la que estamos acostumbrados, más del país agricultor que ganadero, pero que con el correr del tiempo conservó muchas de las tradiciones y fue incorporando cosas nuevas", comentaba previamente Orsi a la prensa.

A veces, en este trabajo, tenemos que hacer PREGUNTAS DIFÍCILES, no importa la investidura.- 🎙️ 🫵🏼 https://t.co/M8xZCIbNIq — Josema Caraballo (@josemacaraballo) October 20, 2026

Fue entonces que tras el final del intercambio con los periodistas, Caraballo le lanzó la pregunta que sorprendió a todos: "¿Bondiola o queso de cerdo?", consultó, en alusión a los productos que se estaban presentando en el evento.

La pregunta tomó por sorpresa al mandatario, que respondió con una recomendación vinculada la fiesta, cuya novena edición estaba siendo presentada en la sede del Poder Ejecutivo por representantes de instituciones sociales de San Jacinto.

"Hacía tiempo que no le entraba al queso de cerdo porque no es el más recomendado, pero acá te recomiendo el queso de cerdo. ¡Acá!", contestó Orsi, con una aclaración que le dio sentido a su elección: invitaba a probarlo especialmente en este evento.

"Le hago caso entonces", respondió Caraballo, antes de despedirse del presidente. Orsi cerró el intercambio con una expresión de aprobación: "Espectacular", le dijo.

Jose María Caraballo, periodista. Foto: Francisco Flores

El periodista compartió el fragmento en sus redes sociales y acompañó el video con una frase que jugó con la solemnidad del trabajo periodístico y la inesperada naturaleza de su consulta. "A veces, en este trabajo, tenemos que hacer PREGUNTAS DIFÍCILES, no importa la investidura", publicó con humor.

La escena se produjo durante la presentación de la novena Fiesta de la Chacra, una celebración organizada por instituciones sociales de San Jacinto que busca poner en valor las tradiciones y costumbres del medio rural. En Torre Ejecutiva, los representantes realizaron una recreación del evento ante el presidente.