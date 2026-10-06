El picante comentario de periodista de TV Ciudad contra Luis Lacalle Ponce de León: "Habla como Caro Pardíaco"

Luego de desmentidas y críticas a la prensa, el domingo llegó Luis Lacalle Ponce de León al panel de Gran Hermano Uruguay. La llegada del hijo del expresidente Luis Lacalle Pou había sido anunciada antes del inicio del reality de Canal 10 por la argentina Laura Ubfal, y el joven desmintió la noticia atacando a los medios y a los periodistas por publicar la noticia.

Finalmente el domingo, cuando Tati M fue eliminada del programa, comenzó la participación de Lacalle en el ciclo que conduce Eduardo "Colo" Gianarelli. "Me habían soplado la llegada muy temprano y dije, hay que marear de alguna manera. Y creo que funcionó. Bastante gente se confundió”, explicó Lacalle.

Desde su aparición, las críticas al joven no han parado de crecer. "El panelista habla como Caro Pardíaco, o soy yo?", escribió el periodista Jose María Caraballo en su cuenta de X. Se trata de una apreciación que varios usuarios han compartido en la red social antes llamada Twitter.

Caro Pardíaco en Olga. Foto: Archivo.

Caro Pardíaco es un conocido personaje creado por el comediante y cantante Julián Kartún, que se hizo viral en las redes sociales por su manera de hablar y sus comentarios volubles. El personaje, una parodia a las llamadas "milipilis" es una joven rubia de clase alta de la zona norte de Buenos Aires, hija de un empresario multimillonario.

El panelista habla como Caro Pardíaco, o soy yo? — Josema Caraballo (@josemacaraballo) October 6, 2026

Otro usuario en la red social le contestó a Caraballo. "Pobre, no tiene la culpa ni de ser hijo de Luish ni de hablar como Caro Pardíaco, se lo pegó Luish", escribió la usuaria Mazzeo Oliver. "Es igual" comentó otro usuario. "Estoy esperando que diga 'abro comillas'", publicó otro internauta en la red social.

@josemacaraballo Pobre, no tiene la culpa ni de ser hijo de Luish ni de hablar como Caro Pardiaco, se lo pegó Luish https://t.co/5GUYSyP87D — Carmela Mazzeo Oliver (@MazzeoOliver) October 6, 2026

Claro que no todos los comentarios fueron negativos contra Luis Lacalle, ya que algunos usuarios le respondieron a Caraballo: "Es bastante patético que un periodista necesite burlarse de un chico para sentirse superior", le comentó un usuario; otro le escribió: "Comentario pseudo homofóbico, denigrante, realizado por un becado prebendario ideológico que cumple su mercenaria función. Si hubiese sido al reves, te da lecciones de moral, empatía con las persones etc. En estos operadores se van nuestros impuestos…triste".