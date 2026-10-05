La sorprendente transformación de Maxi de La Cruz para su nuevo papel en una película junto a Nicolás Furtado

El actor y comediante uruguayo Maxi de la Cruz compartió imágenes de su trabajo en Escondida en mi cabeza, la película dirigida por Lucas Vivo García Lagos que se estrenó el fin de semana en salas de Argentina. "Es una locura muy divertida y original. Pronto se estrena en Uruguay", escribió De La Cruz.

En varias de las fotografías, se lo puede ver compartiendo junto a varios del elenco, como el compatriota Nico Furtado, además de Mike Chouhy y Agustina "Papryka" Suásquita. "Un honor compartir con todo el elenco, Nico Furtado sos crack, como nos reímos! Y al resto, que no filmé con ellos, pero nos cruzamos y están genial", agregó en la publicación.

Sin embargo, el video más sorprendente está a lo último, cuando muestra lo que fue su transformación para convertirse en Tony, el personaje que interpreta. Allí, se puede ver las capas de cabello que se agregaron para crearle una melena, además de barba con pegamento.

Escondida en mi cabeza es una comedia que pone en el centro a Erni (Nico Furtado), un joven que, envuelto en los problemas económicos de su familia, busca la solución a través de una vieja cuenta de bitcoins.

En los últimos años, De La Cruz ha participado en distintas producciones cinematográficas, siendo la más recordada La sociedad de la nieve en 2023, donde interpretó al piloto que estrelló el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en Los Andes. Ese mismo año también compartió pantalla junto a la China Suárez y Joaquín Furriel en El duelo, y en 2022 fue parte de En la mira, una producción uruguayo-argentina protagonizada por Nicolás Francella en la que un joven que trabaja en un call center es amenazado por teléfono por un desconocido.

Escondida en mi cabeza se estrena en los cines de Uruguay el 15 de octubre de 2026