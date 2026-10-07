Periodista con pasado en TV Ciudad y exasesor de Raúl Sendic fue elegido para dirigir las Radios Públicas

El periodista y comunicador Leonardo Pérez fue elegido para asumir la dirección de Radios Públicas, un cargo que permanecía vacante desde la renuncia de Daniel Ayala, presentada en febrero pasado en medio de diferencias con las autoridades por los recursos destinados al funcionamiento de las emisoras estatales.

La novedad fue adelantada por el periodista de TV Ciudad Diego Martini, quien informó la designación a través de sus redes sociales. "Leonardo Pérez será el nuevo director de Radios Públicas, reemplazará el lugar que dejó Daniel Ayala tras renunciar el 20 de febrero por diferencias en la gestión", escribió.

🔴📻 Leonardo Pérez será el nuevo director de Radios Públicas, reemplazará el lugar que dejó Daniel Ayala tras renunciar el 20 de febrero por diferencias en la gestión. pic.twitter.com/y28u7KeGtO — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) October 7, 2026

La información también fue recogida por Montevideo Portal, que, con base en fuentes del gobierno, señaló que las autoridades resolvieron designar a Pérez y que ya se iniciaron los trámites administrativos correspondientes para formalizar su nombramiento.

Pérez cuenta con una extensa trayectoria en los medios de comunicación y también ha desempeñado funciones de asesoramiento político. Fue periodista de Subrayado, de Canal 10, y asesor del exvicepresidente Raúl Sendic.

En los últimos años estuvo vinculado a TV Ciudad, donde ejerció como director de contenidos y programación durante la gestión de Alejandra Casablanca al frente del canal de la Intendencia de Montevideo. Ambos habían trabajado juntos desde los orígenes de La letra chica, uno de los programas periodísticos más identificados con la gestión Casablanca.

La relación profesional entre Pérez y Casablanca continuó luego de que esta última dejara la dirección de TV Ciudad. El periodista también desempeñó funciones junto a Casablanca en la Secretaría de Derechos Humanos, una gestión que estuvo rodeada de controversias, a raíz de diversas denuncias formuladas por funcionarios respecto al trato laboral recibido.

Además de su trayectoria profesional, Pérez ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre asuntos políticos y de actualidad.

Una de las últimas intervenciones públicas de Pérez estuvo relacionada con las modificaciones introducidas por la nueva administración de TV Ciudad, que implicaron cambios en la programación y la salida de distintos profesionales.

El periodista expresó públicamente su malestar por esas decisiones y reivindicó el papel que, a su entender, había cumplido el canal durante la gestión anterior.

"No puedo quedarme en silencio ante lo que viene aconteciendo en el canal, lamentando profundamente la pérdida de fuentes laborales y la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes, encontraba en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de 'la otra información'", manifestó.

Pérez aseguró sentirse "triste y apenado" por la situación y defendió las decisiones adoptadas durante sus cinco años de gestión.

"En cinco años de gestión, con aciertos y errores, jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo", sostuvo.

También cuestionó la eliminación de determinados contenidos periodísticos: "Y más aún, me pregunto, ¿sin programas como La letra chica o Sin fronteras, de qué manera alternativa se informará la gente?".